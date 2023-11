Auteur d’un match insipide lors du match nul de l’OM à Strasbourg, Pierre-Emerick Aubameyang commence sérieusement à agacer les fans phocéens.

OM : Gennaro Gattuso, un bilan préoccupant à Marseille

Les tensions montent à l’Olympique de Marseille. Malgré l’arrivée de Gennaro Gattuso, l’OM ne parvient toujours pas à se relancer en championnat. Au contraire, le club phocéen enchaine les contre-performances. Le match de samedi contre Strasbourg a abouti à un nul frustrant de 1-1, faisant chuter le club phocéen à la 12e place du classement, à seulement trois points du barragiste.

Cette position, combinée à un manque de résultats, suscite de vives angoisses dans les rangs des supporters. Mais au-delà des résultats décevants, les critiques se concentrent aussi sur le manque d'efficacité des recrues, en particulier Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais, acquis avec des attentes élevées, n'a réussi qu'à marquer 1 seul but en 12 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM. Son manque de confiance sur le terrain suscite alors des inquiétudes croissantes parmi les supporters, qui expriment leur frustration face à cette situation.

Pierre-Emerick Aubameyang doit laisser sa place à un joueur plus performant

Sur les ondes de RMC Sport, Rachid Zeroual a ouvertement exprimé sa déception concernant Pierre-Emerick Aumeyang et en question son recrutement. Le leader des South Winners estime que l’attaquant de 34 ans avait choisi l'OM comme un "Club Med" ou une "Ehpad", suggérant qu'il était là pour prendre sa retraite. Il est convaincu que l’ancien buteur de Chelsea aurait dû rester en Angleterre, car l'objectif de l'OM est de jouer en haut du tableau et qu'Aubameyang ne correspondait pas vraiment à ces ambitions.

Pour le moment, les supporters réclament des changements à l’OM, et Rachid Zeroual ne mâche pas ses mots en suggérant que Pierre-Emerick Aubameyang devrait être honnête avec lui-même et laisser la place à un jeune joueur plus performant. Cette déclaration met en lumière non seulement les défis sportifs auxquels l'OM est confronté, mais les attentes des fans qui ajoutent à la pression déjà présente au sein du club. La crise persistante nécessitera des actions décisives pour inverser la tendance et permettre au groupe de Gennaro Gattuso de renouer avec le succès.