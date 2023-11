Au lendemain du match entre le PSG et Newcastle (1-1), l’UEFA a décidé de sanctionner l'arbitre vidéo Tomasz Kwiatkowski après le penalty de Kylian Mbappé.

PSG-Newcastle : L'arbitre Tomasz Kwiatkowski sanctionné

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a frôlé la catastrophe face à Newcastle lors de la 5e journée de Ligue des champions. Menés dès la 24e minute de jeu, les Parisiens semblaient impuissants face au mur des Magpies et se dirigeaient vers une nouvelle défaite dans la compétition. Mais le club de la capitale a bénéficié d’un coup du sort pour revenir au score (1-1) dans les derniers instants du match.

En effet, Kylian Mbappé a égalisé sur un penalty accordé au bout du temps additionnel. Mais la main sifflée par l’arbitre a fait réagir les médias européens qui ne comprennent pas cette décision en faveur de Paris. D’ailleurs, selon les informations de Mundo Deportivo, l’arbitre vidéo Tomasz Kwiatkowski, à l’origine du penalty sifflé pour le PSG, vient d’être sanctionné par l’UEFA.

Une erreur commise par l'arbitrage vidéo

Initialement prévu pour officier au VAR lors du match entre la Real Sociedad et le FC Salzbourg, le Polonais a été écarté au profit de Marco Fritz. Cette sanction soulève des interrogatoires sur la légitimité du penalty accordé aux Parisiens. Selon le média espagnol, l'UEFA estime qu'une erreur a été commise par l'équipe d'arbitrage vidéo lors du match PSG-Newcastle. Des sources révèlent aussi que le duo polonais, avec Szymon Marciniak sur le terrain, n'aurait pas dû siffler le penalty.

De plus, la générosité des huit minutes de temps additionnel est pointée du doigt. Cette affaire autour du penalty accordé au PSG souligne en tout cas l'importance des décisions arbitrales dans le football moderne et met en lumière les débats persistants autour de l'utilisation de la VAR. Si le club entraîné par Luis Enrique a échappé de peu à une grosse désillusion, la controverse qui entoure le penalty soulève des questions sur la transparence et la justesse des décisions arbitrales dans le football de haut niveau. Cet épisode entre Paris et Newcastle continue d’enflammer les débats.