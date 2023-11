Si le PSG a évité le pire contre Newcastle (1-1), Kylian Mbappé n’a pas apprécié la grande inefficacité de son équipe devant les buts.

PSG-Newcastle : Kylian Mbappé dénonce le manque d'efficacité des Parisiens

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a connu une soirée mouvementée à domicile lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions face à Newcastle. Menés pendant la majeure partie du match, les Parisiens ont finalement réussi à arracher le match nul (1-1) grâce à un penalty de Kylian Mbappé en plein cœur de la 8e minute du temps additionnel.

Malgré une domination évidente, le PSG a éprouvé des difficultés contre les Magpies, montrant un manque de réalisme dans les trente derniers mètres. Les attaquants parisiens tels qu'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola se sont heurtés au gardien adverse, ont fait des choix douteux et ont souvent manqué le cadre (31 tirs au total, dont seulement 7 cadrés).

Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé n'a pas caché sa frustration face à l'inefficacité de son équipe, démontrant qu'ils avaient dominé le match de bout en bout. "C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe […] On a eu beaucoup trop d'actions pour un match de Ligue des Champions. C'est à nous les joueurs d'être beaucoup plus efficaces", a déclaré l’attaquant français au micro de Canal Plus.

Aucun calcul à faire contre le Borussia Dortmund

Avec ce match nul, le Paris Saint-Germain reste maître de son destin et a toujours la possibilité de terminer en tête de son groupe en remportant son prochain match contre le Borussia Dortmund dans deux semaines. Kylian Mbappé a souligné qu'aucun calcul n'était nécessaire et que l'équipe devrait simplement viser la victoire pour accumuler les trois points lors de la dernière rencontre de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La déclaration du natif de Bondy reflète la détermination de l'équipe à rectifier le tir et à assurer sa place en tête du groupe. Pour le moment, le Paris SG conserve sa deuxième place du groupe avec un total de 7 points pris en 5 rencontres de Ligue des champions.