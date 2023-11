Arrivé à l’ASSE en juillet 2022, en provenance des Pays-Bas, Benjamin Bouchouari à une idée assez claire sur son avenir au sein du club ligérien.

Mercato ASSE : Benjamin Bouchouari a repoussé l'Etoile Rouge

Transféré de Roda JC, Benjamin Bouchouari (22 ans) a réussi son intégration à l’ASSE la saison dernière. Il s'est imposé dans l’entrejeu de l’équipe de Laurent Batlles, grâce à ses qualités techniques. L’entraîneur de Saint-Etienne lui donne les clés du jeu quelques fois, dans le rôle de meneur. Polyvalent, le milieu de terrain dépanne aussi sur l’aile gauche. Son statut à l’ASSE est incontestable. Il a été titulaire 13 fois en 14 matchs disputés en Ligue 2 cette saison.

Sans doute, Benjamin Bouchouari fait partie des quelques recrues qui ont apporté une plus-value à l’équipe de Laurent Batlles, après la relégation en Ligue 2. Grâce à ses performances avec les Verts, il avait attiré des prétendants pendant le mercato d’été. L’Étoile Rouge de Belgrade avait transmis une proposition à l’ASSE pour le recruter, mais le Marocain avait repoussé cette offre, préférant poursuivre sa progression à Saint-Etienne. « Même s’ils jouent la Ligue des Champions, ce n’était pas intéressant », avait-il justifié.

Mercato : Bouchouari préfère la stabilité de Saint-Etienne à un autre projet

Il est possible que le club serbe revienne à la charge cet hiver ou à l’été prochain. D’autres clubs pourraient également se positionner pour recruter Benjamin Bouchouari, car son profil attire déjà des prétendants. Mais il sait ce qu’il veut pour son avenir. Il n’a pas l’intention de quitter l’ASSE de sitôt pour rejoindre un club où il n’aurait pas un projet bien clair. Le néo-international marocain avoue que ce n’est pas une mauvaise chose de partir s’il veut franchir un palier avec une nouvelle équipe, mais seulement si c’est un projet qui lui plait. « Autrement ça ne sert à rien de quitter Saint-Étienne », a déclaré le N°6 de l’équipe stéphanoise. Benjamin Bouchouari bénéficie de la confiance de Laurent Batlles. Il ne se voit donc pas partir pour « se retrouver sur un banc perdu... »

En effet, le joueur formé en Belgique assure qu’il se sent épanoui chez les Verts où il y a un environnement propice pour sa progression, et où les supporters l'apprécient. « Je joue et je progresse. Je ne vais pas partir n’importe où pour juste pour dire que je suis parti. J’ai besoin de stabilité et ici j’ai ça », a conclu le petit milieu de terrain (1,65 m).