Thomas Tuchel a visiblement été marqué par son passage au PSG. Interrogé par un média local, le coach du Bayern Munich s’est lâché sur le vestiaire parisien.

Mercato PSG : Thomas Tuchel compare Paris et le Bayern Munich

À la faveur d’une table ronde à Munich, Thomas Tuchel s’est exprimé sur les différences entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Pour Sport Bild, le technicien allemand, qui a occupé le banc des Rouge et Bleu de juillet 2018 à décembre 2020, assure qu’à Paris les règles ne sont pas les mêmes qu’au Bayern. « J’avais un état d’esprit très allemand, où l’on tire beaucoup de certaines règles », explique l’ancien coach de Chelsea, qui précise qu’il « existe différentes manières de constituer une équipe. »

À Paris, les règles sont complètement différentes de celles en Allemagne, ce qui l’aide « à mieux comprendre » ses joueurs. Totalement marqué par son passage au PSG, le tacticien de 50 ans indique notamment que ceux qui critiquent certains joueurs bavarois pour leur comportement ne savent rien de ce à quoi il a « dû faire face à Paris ! Cela me rend plus calme. » Pour Thomas Tuchel, gérer un vestiaire du Bayern Munich est très aisé qu’à Paris.

Thomas Tuchel évoque Mbappé et les superstars de Paris

Entraîneur du Paris Saint-Germain durant deux saisons et demain, Thomas Tuchel a largement eu le temps de s’imprégner des réalités du vestiaire parisien. Entre les égos de Kylian Mbappé, Neymar et toutes les autres stars du club de la capitale française, il a fallu trouver le juste milieu pour faire cohabiter tout le monde au Camp des Loges en son temps. Aujourd’hui au Bayern Munich, Tuchel se libère et envoie une pique aux stars parisiennes.

« Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect », a lancé le natif de Krumbach, qui précise néanmoins que « certains ont aussi besoin d’être mis en avant, il ne faut pas les rendre plus petits qu’ils ne le sont. Ce ne sont que les tops joueurs, ce n’est pas grave. Ils marquent vos buts. »