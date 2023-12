Le PSG travaille à l’arrivée de Gabriel Moscardo à Paris cet hiver. Les Parisiens ne le lâchent plus, à l’approche de l’ouverture du marché des transferts de janvier.

Mercato : Le PSG prêt à mettre le prix pour Gabriel Moscardo

D’après les médias brésiliens, le PSG est pami les clubs sérieusement intéressés par le profil de Gabriel Moscardo (18 ans). Le club de la capitale serait prêt à affronter la concurrence, notamment celle de Chelsea et le FC Barcelone, pour s’attacher les services de la pépite des Corinthians (Brésil), dès l’ouverture officielle du mercato le 1er janvier.

L’Equipe confirme les informations en provenance du Brésil, en affirmant que le Paris Saint-Germain est en contact direct avec l’entourage du milieu de terrain depuis plusieurs semaines. Le club de la pépite brésilienne réclamerait 25 millions d’euros avant d’ouvrir les négociations, mais les Parisiens sont prêts à suivre.

PSG : Luis Campos attendu au Brésil pour accélérer les négociations avec les Corinthians

Le quotidien sportif croit savoir que le Paris SG va passer à l’offensive dans les prochains jours. Luis Campos devrait se rendre au Brésil pour accélérer les négociations avec l'agent de Gabriel Moscardo, Rodolfo Ximenes. Le dirigeant parisien a une longueur d’avance dans ce dossier, car la source indique qu’il sait les propositions contractuelles du joueur et son clan, « ainsi que les modalités pour son arrivée à Paris.

Les discussions devraient se dérouler sans souci entre Franciliens et Brésiliens, vu que Marquinhos, actuel capitaine des Rouge et Bleu, est aussi formé chez Corinthians et y a encore quelques contacts. Quant au talentueux joueur prometteur, il se projette déjà loin du Brésil, en décrivant son séduisant profil. Milieu défensif de prédilection, Gabriel Moscardo assure qu’il « peut aussi jouer comme un numéro 8, se projeter et attaquer la défense adverse ».