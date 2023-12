Une possible mise à pied de Laurent Batlles se rapproche, après 4 défaites consécutives en Ligue 2. Un appel est lancé pour une union sacrée autour de lui. Mais, son vestiaire ne semble pas capable de le sauver.

ASSE : Laurent Batlles espère relever la tête contre Guingamp

Laurent Batlles n’a toujours pas la solution pour mettre fin à la série négative de l’ASSE. Son équipe a enchaîné une quatrième défaite samedi face à Amiens SC (1-0). Lors de sa réaction en conférence de presse, il n’a pas caché sa déception : « C’est une période difficile », a-t-il déclaré. Néanmoins, le coach des Verts garde espoir. Il espère un déclic pour mettre fin à cette série négative. Son équipe a l’occasion, dès mardi (21h45) à Geoffroy-Guichard, de renouer avec la victoire. « On a la chance de jouer dans 3 jours donc à nous de réagir. Il va vite falloir relever la tête », espère l’entraineur de Saint-Etienne.

Déjà en sursis avant la défaite à Amiens, Laurent Batlles est fragilisé davantage. De ce fait, Patrick Guillou réclame plus de solidarité pour lui, estimant qu’il est seule à se battre et se débattre, tout en protégeant ses joueurs. « Il se remet en question, il ne baisse pas les bras […] », selon l’ancien défenseur de l’ASSE, dans sa chronique dans Le Progrès. « Pendant que le coach monte au créneau, d’autres se cachent. […]. Le triumvirat est aux abonnés absents. La fraternité présidentielle ne répond à aucune sollicitation », a-t-il martelé.

Mercato ASSE : Le sort de Laurent Batlles semble déjà scellé

Patrick Guillou a ensuite lancé un appel aux joueurs de l’équipe stéphanois. Seuls ces derniers peuvent encore sauver Laurent Batlles, longtemps soutenu par le triumvirat Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint), d'après le chroniqueur. « S’ils ont un semblant d’amour-propre, de fierté et d’orgueil, ils se défonceront pour lui mardi », a-t-il indiqué. La vérité sur l’équipe des Verts, ce n’est pas qu’elle a abandonné la lutte pour la montée, mais plutôt qu’elle n’est pas au niveau des autres équipes concurrentes. Rappelons qu’elle a été battue par le Paris FC (0-1) et Pau FC (0-1) à Geoffroy-Guichard devant son public. Sans oublier la lourde défaite (5-2) à Auxerre et évidemment celle de samedi à Amiens.

Quant à Laurent Batlles, il semble avoir grillé toutes ses cartes, et ses joueurs n'ont évidemment pas les armes pour le sauver. L’issue du match contre l’EA Guingamp pourrait sceller définitivement son sort. Notons que le technicien français est dans le collimateur de Roland Romeyer depuis son échec pour la remontée en Ligue 1, la saison dernière. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il pourrait être viré avant la mi-saison. Les supporters de l'ASSE réclament sa démission depuis la 4e défaite de rang des Verts.