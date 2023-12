Est-ce le bout du tunnel pour l’ASSE avant le match contre l’EA Guingamp ? Les dernières nouvelles données par Laurent Batlles laissent croire cela.

ASSE : Gautier Larsonneur annoncé contre l’EA Guingamp

L’ASSE est toujours dans le creux de la vague. Samedi, elle a encore concédé une 4e défaite de rang, cette fois à Amiens. Même s’ils sont toujours 7es au classement avec 24 points, les Verts sont désormais sous la menace directe de l’AC Ajaccio (24 points), Rodez (23 ponts) et Amiens SC (23 points). Ils pourraient se faire doubler par ces concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1, s’ils perdent leur match contre l’EA Guingamp, mardi (20h45). A quelques heures du match contre le club breton, Laurent Batlles a annoncé une bonne nouvelle. Son gardien de but titulaire est de retour à Saint-Etienne après sa rééducation à Clarefontaine. Il a rejoint le groupe pour préparer la réception de l’EAG et pourrait retrouver sa place de N°1.

C’est la grande annonce faite par l’entraineur des Stéphanois, en conférence de presse, ce lundi. Il assure que « Gautier Larsonneur sera dans le groupe » qui va affronter l'En Avant. Mieux, il devrait être titulaire. Blessé à l’épaule le 28 octobre, le portier de l’ASSE devrait être de retour en janvier, selon l’estimation du staff médical du club. Finalement, « il est en avance par rapport à ce qui avait été établi », d'après Laurent Batlles.

Le dernier rempart de Saint-Etienne reprend sa place de N°1

Ce dernier assure toutefois qu’il ne prend pas de risques le concernant. Sinon, le portier de 26 ans est impatient de rejouer, « et il est prêt », à en croire son coach. Pour rappel, Gautier Larsonneur a manqué 5 match des Verts en Ligue 2. Pendant son absence, ses coéquipiers ont remporté un seul match, pour 4 défaites de suite et 9 buts concédés par Etienne Green (23 ans). Saint-Etienne a ainsi chuté au fil des journées, de la 2e à la 7e place, pendant la période d'indisponibilité de son dernier rempart. En 11 matchs disputés avant sa blessure, Larsonneur avait concédé seulement 6 buts et l’ASSE était parmi les meilleure défense du championnat. Ce qui n’est plus le cas maintenant, avec 15 buts encaissés en 16 journées.