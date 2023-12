Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha a connu des débuts compliqués. Un faible rendement que le Portugais assume.

OM : Vitinha a connu une période de tristesse à Marseille

En janvier 2023, l'Olympique de Marseille réalisait un coup de maître en recrutant Vitinha en provenance du Sporting Braga contre une somme d'environ 32 millions d'euros. Cet investissement considérable a fait du jeune attaquant portugais la plus chère de l’histoire de l’OM. L’avant-centre de 23 ans était alors très attendu dans la cité phocéenne. Mais Vitinha ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui et a rapidement été relégué sur le banc de touche.

Les récents changements d’entraîneur n’ont pas aussi amélioré sa situation. « Quand Gennaro Gattuso est arrivé, j'étais plutôt sur le banc, à cause de mes performances », a reconnu le principal concerné ce vendredi en conférence de presse. Cette période était très difficile à digérer le jeune joueur, qui a avoué sa triste face à son manque de temps de jeu. « J’ai été très triste », a-t-il reconnu. Mais l’ancien attaquant du Sporting Braga n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort.

Vitinha a adopté une attitude positive en soulignant que le passage sur le banc est une étape normale dans la carrière d'un joueur et que cela ne représente pas la fin du monde. Le jeune buteur a travaillé sans relâche afin de prouver sa valeur à l'entraînement et saisir les opportunités qui se présentaient à lui.

Vitinha, une attitude positive face aux défis

Cette détermination commence à porter ses fruits puisque le natif de Cabeceiras de Basto gagne progressivement la confiance de son entraîneur Gennaro Gattuso. Il a enchainé de belles prestations lors des récents matchs de l’OM et sa complicité avec Pierre-Emerick Aubameyang s’est révélée redoutable face aux défenses adverses. La synergie entre les deux attaquants a été saluée, et cette formule gagnante pourrait inciter Gennaro Gattuso à renouveler sa confiance en Vitinha face au FC Lorient dimanche.

Le Portugais se sent d’ailleurs prêt à réitérer l’expérience. « La mayonnaise a bien pris. Aubameyang et moi travaillons pour ça », a-t-il ajouté. Vitinha conclut en soulignant que, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il reste à la disposition de l'équipe. Cela montre sa détermination à s'améliorer, son attitude positive face aux défis, et sa compréhension de l'importance de montrer son engagement à l'entraînement pour mériter sa place dans le onze de départ de l’OM.