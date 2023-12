Ce samedi, le Stade Rennais accueille l'AS Monaco pour la 15ème journée de Ligue 1. Découvrez les choix probables de Julien Stéphan pour l'attaque bretonne.

Stade Rennais : Martin Terrier laissé sur le banc contre Monaco

Nouvelle journée de Ligue 1, nouvelle tactique pour le Stade Rennais. Après sa défaite sur le terrain de l'Olympique de Marseille (2-0) dimanche dernier, le club breton veut se reprendre à domicile, face à l'AS Monaco ce samedi. Une tâche qui s'annonce ardue, tant la dynamique des deux équipes est diamétralement opposée en championnat. Les hommes de Julien Stéphan restent sur une victoire lors des 7 derniers matchs, quand ceux d'Adi Hütter en comptent 4 sur la même période.

Cependant, l'ASM est loin d'être impérial à l'extérieur. Le club de la Principauté n'a gagné qu'une fois sur ses 4 derniers déplacements : c'était contre Reims (1-3, 7 octobre dernier). Le SRFC, lui, reste sur une victoire au Roazhon Park. C'était contre... Reims (3-1). Au classement, les deux équipes sont également opposées : Rennes est douzième avec 15 points, Monaco troisième avec 27 unités. Pour trouver la recette du succès face à un cador du championnat, Julien Stéphan devrait faire des changements. Selon L'Équipe, le technicien du SRFC va mettre Martin Terrier sur le banc. Il était titulaire contre l'OM.

Un trio Blas-Kalimuendo-Gouiri pressenti

Terrier absent du onze, c'est Ludovic Blas qui va en profiter. Le journal sportif précise que l'ancien Nantais va vraisemblablement former un trio offensif face à l'AS Monaco, avec Arnaud Kalimuendo en pointe et Amine Gouiri en soutien. Trois attaquants pour un dispositif en 3-4-3, très apprécié par Julien Stéphan depuis son retour au club. Une information qui confirmerait celle apportée plus tôt par Ouest-France. Le quotidien estime qu'Arthur Theate devrait pouvoir tenir sa place, ce qui laisse des solutions pour une défense à trois.

Lorenz Assignon fait également partie des joueurs envisagés dans le secteur, avec l'absence de Christopher Wooh (suspendu face à l'OM). En attendant, si le Belge confirme sa place dans le onze, il devrait défendre aux côtés de Warmed Omari et Jeanuël Belocian. Arthur Theate avait été blessé à un mollet lors du dernier match des Rouge & Noir, et n'avait repris l'entraînement collectif que vendredi. Assignon l'avait remplacé en début de semaine à l'entraînement, d'où l'apparition de son nom en cas de forfait de son coéquipier.