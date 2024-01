Alors qu'il semblait se diriger vers le Besiktas, Nemanja Matic, qui souhaite quitter le Stade Rennais cet hiver, serait désormais proche de signer à l’OL.

Mercato Stade Rennais : L’OL touche au but pour Nemanja Matic

Désireux de trouver une école internationale pour ses enfants, Nemanja Matic a exprimé le souhait de quitter les rangs du Stade Rennais lors de ce mercato hivernal. Six mois après son arrivée en fanfare, le milieu de terrain de 35 ans s’apprête donc à faire ses valises pour quitter la Bretagne. Questionné sur le sujet ce mercredi en conférence de presse, Julien Stéphan a préféré laisser planer le doute. « Il n'est pas à l'entraînement en ce moment, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la semaine dernière. Je vous parle des joueurs qui sont sur le terrain, à ma disposition, avec lesquels on peut travailler et préparer les matchs », a simplement déclaré l’entraîneur du SRFC.

Selon RMC Sport, la direction rennaise ne compterait pas faire de cadeau à l’ancien milieu défensif de Manchester United. Mercredi, le dossier s’est emballé et plusieurs sources ont annoncé des négociations avancées entre le clan Matic et le Besiktas. Le club turc est intéressé par l’international serbe et souhaitait conclure rapidement un accord avec le Stade Rennais, si possible ce jeudi. Mais aux dernières nouvelles, Nemanja Matic se dirigerait finalement vers l’Olympique Lyonnais.

Nemanja Matic à l’OL pour deux ans et demi

D’après les informations relayées cet après-midi par Sky Italia, l’Olympique Lyonnais serait sur le point de conclure le transfert de Nemanja Matic. Déjà d’accord avec l’ancien métronome de Chelsea, John Textor aurait écarté la concurrence de Besiktas dans ce dossier pour s'offrir un renfort tant attendu par Pierre Sage pour remonter dans le classement de Ligue 1 avant la fin de la saison. Le média italien assure que le numéro 21 du SRFC devrait s'engager en faveur des Gones dans le cadre d'un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2026.

Les journalistes Gianluca Di Marzio et Nicolo Schira confirment la tendance et assurent que l’affaire serait proche d’être finalisée. Aucune information n'a pour le moment filtré concernant le montant récupéré par le Stade Rennais dans cette transaction. Jusque-là, l'offre de l'OL était jugée insuffisante par les dirigeants bretons, mais tout porte à croire que John Textor et David Friio ont consenti à faire un effort financier pour convaincre Florian Maurice.