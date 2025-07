Mercato PSG : Le prochain club de Donnarumma déjà connu ?

Alors que Lucas Chevalier est à un pas d’un transfert d’envergure au PSG, Gianluigi Donnarumma s’apprête à faire ses valises pour quitter la capitale. Annoncé un peu partout, le gardien de but italien se rapproche de la Premier League. Explications.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma affole le marché des transferts

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’assombrit de plus en plus au Paris Saint-Germain. Arrivé libre à l’été 2021, le portier de 26 ans a refusé toutes les offres transmises par sa direction en vue d’une prolongation. Le PSG, qui ne veut pas revivre un autre épisode Kylian Mbappé, serait ouvert à sa vente durant ce mercato estival.

Face à cette situation, les dirigeants parisiens ont d’ores et déjà lancé des tractations pour préparer la succession de l’international italien, qui devrait être assurée par le dernier rempart de Lille LOSC, Lucas Chevalier. De son côté, Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, explore activement plusieurs pistes pour trouver un point de chute à son poulain.

Parmi elles, Manchester United se détacherait nettement. En effet, à la recherche d’un gardien de classe mondiale pour tourner la page André Onana, les Red Devils auraient intensifié les contacts avec l’entourage du numéro 1 du Paris Saint-Germain ces dernières heures, selon le Daily Mirror, qui précise que « ces dernières heures, les chances d’un transfert ont fortement augmenté », même si d’autres clubs comme Chelsea, Manchester City et Galatasaray sont également intéressés par le renfort de Gianluigi Donnarumma.

Pour le moment aucun chiffre n’a filtré, mais le site spécialisé Transfermarkt évalué le compatriote de la légende Gianluigi Buffon à 40 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’Italien ne manque pas d’offres et non des moindres.