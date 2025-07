Mercato ASSE : Un signal fort envoyé à deux défenseurs

Deux départs sont dans les tuyaux à l’ASSE. Les joueurs concernés sont écartés du groupe professionnel dans l’attente de l’évolution de leur situation.

Mercato : Maçon et Batubinsika écartés de l’équipe de Horneland

L’ASSE poursuit le renouvellement de son équipe, après la saison catastrophique qui l’a conduite en Ligue 2. Plusieurs joueurs sont déjà partis, mais d’autres départs sont envisagés. Yvan Maçon est invité à se trouver un nouveau club. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, Eirrik Horneland ne compte plus sur lui. Le Servette FC de Genève a tenté de le récupérer, mais en vain. Sa visite médicale n’a pas été concluante. Le défenseur latéral reste sur le marché, même si les prétendants ne se bousculent pas pour lui.

L’AS Saint-Etienne souhaite également se séparer de Dylan Batubinsika. Entré dans sa dernière année de contrat, il n’est plus dans les plans de Kilmer Sports Ventures. Contrairement à Yvann Maçon, le défenseur central a des touches en Grèce et en Israël. Il est sur les tablettes du Panathinaïkos et l’Hapoël Tel-Aviv s’est renseigné sur sa situation contractuelle ces derniers jours. En attendant leur éventuel transfert, le Guadeloupéen et le Congolais sont écartés du collectif stéphanois.

ASSE : Maçon et Batubinsika s’entretiennent physiquement en dehors du club

D’après les informations de Peuple-Vert, Yvann Maçon (26 ans) s’entraîne en effet avec Phoenix Sports Team, une structure de préparation physique et mentale basée à La Talaudière. Quant à Dylan Batubinsika, la source indique qu’il était absent à la séance d’entraînement de lundi.

Selon les révélations du même média spécialisé, il a participé à une séance de préparation physique aux côtés de Frédéric Neys, le patron de « Virtus Clinic », une structure basée à Anvers en Belgique. Il faut noter que le joueur de 29 ans a évolué à Anvers, précisément sous le maillot de Royal Antwerp FC entre 2017 et 2021.

La Ligue 2 démarre certes le 9 août prochain, mais le mercato estival s’étend jusqu’au 1er septembre 2025. L’ASSE espère trouver un point de chute à Yvann Maçon et Dylan Batubinsika avant la fermeture du marché des transferts.