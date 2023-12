Grand admirateur de Marcus Rashford, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, continue de surveiller la situation de l’attaquant de Manchester United dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Marcus Rashford successeur de Kylian Mbappé ?

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias espagnols, l’attaquant de 24 ans a déjà donné son accord au Real Madrid et se dirige donc tout droit vers un départ gratuit au terme de la saison en cours. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG travaillent en interne pour le convaincre de rester et signer un nouveau contrat pour tenter de gagner la première Ligue des Champions des Rouge et Bleu.

Mais les dirigeants parisiens sont aussi conscients qu’après sept années passées dans la capitale, Mbappé pourrait être tenté de rejoindre un championnat plus relevé pour remporter son premier Ballon d’Or. Dans cette optique, le Manchester Evening News révèle que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout renoncé à son rêve de s’offrir les services de Marcus Rashford.

Le président du Paris SG aurait même maintenu le contact avec l’entourage de l’attaquant de Manchester United en vue d’un transfert en cas de départ confirmé. De plus en plus critiqué chez les Red Devils, Marcus Rashford pourrait décider de changer d’air, même s’il faudra signer un gros chèque pour le déloger de sa zone de confort.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Marcus Rashford ?

Prolongé en juillet passé jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford est évalué à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais le Manchester Evening News indique qu’en cas de départ de l’international anglais de 26 ans, les pensionnaires d’Old Trafford pourraient réclamer un chèque d’un montant beaucoup plus important pour le laisser partir.

Mais en cas de départ de Kylian Mbappé et avec les 530 millions d’euros que va rapporter la cession de 12% du club au fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners, le PSG aura suffisamment de moyens pour s’engager dans une telle opération. Reste maintenant à savoir si Marcus Rashford et Manchester United voudront se séparer l’été prochain. Affaire à suivre donc…