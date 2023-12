En acceptant de céder une part des actions du PSG à Arctos Partners, Nasser Al-Khelaïfi a réalisé une très grosse opération pour le club de la capitale.

Arctos Partners entre dans le capital du PSG

Propriété de Qatar Sport Investments (QSI) depuis mars 2012 et le rachat de la totalité des parts de Colony Capital et Butler Capital Partners, le Paris Saint-Germain n’est plus détenu à 100% par le fonds souverain Qatar Investment Authority. Ce jeudi, le club de la capitale française a annoncé l’entrée d’Arctos Partners dans son capital. Comme promit par Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques mois, le fonds américain a racheté une part minoritaire du PSG, ce qui ne le place pas en position de décision sur la politique sportive des Rouge et Bleu.

Après l’officialisation de la bonne nouvelle, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie et s’est dit « heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons. » Et comme le rapporte le journal Le Parisien, l’accord avec Arctos Partners va rapporter gros à l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG va empocher le jackpot avec Arctos Partners

Fondé en 2019, le fonds d’investissement Arctos Sports Partners, dont le siège social se trouve à Dallas, possède des actifs dans plusieurs organisations sportives professionnelles, en particulier en NBA, MLS et dans la MLB. D’après Le Parisien, en rachetant 12,5% des parts du Paris Saint-Germain, la société américaine va rapporter jusqu’à 530 millions d’euros dans les caisses des Rouge et Bleu. Concernant la valeur de l’actif du club entraîné par Luis Enrique, elle monte désormais jusqu’à 4,25 milliards d’euros.