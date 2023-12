Soucieux de bien réussir sa saison, le Real Madrid veut se renforcer cet hiver avec une pépite anglaise. Il s'agit d'un jeune attaquant.

Mercato : Le Real Madrid et Arsenal veulent Caylan Vickers cet hiver

Un nouveau joyau anglais au Real Madrid, après Jude Bellingham ? Ce sera peut-être le cas dès cet hiver. Le club espagnol est pris dans une lutte acharnée pour la première place en Liga, que ce soit avec Gérone ou le FC Barcelone. Les Merengues comptent respectivement un et 5 points d'avance sur ses deux principaux poursuivants, qui s'affronteront ce dimanche soir en clôture de la 16ème journée.

Alors qu'Arda Güler est toujours blessé au milieu de terrain, la direction est frustrée de ne pas pouvoir utiliser son joyau offensif. Mais d'après les indiscrétions de The Sun, la cellule de recrutement s'est activée pour combler cette absence. Le Real Madrid a craqué pour Caylan Vickers, qui évolue avec Reading en EFL League One (D3 anglaise). Âgé de 18 ans, l'attaquant aime mener les offensives et a déjà marqué les esprits outre-Manche. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, il a aussi attiré Arsenal.

Les Merengues en pôle, Reading ouvert au départ de Vickers

Le journal britannique poursuit en apportant une bonne nouvelle concernant les Merengues : ils sont en pôle dans le dossier. Arsenal, de son côté, serait largué. Reading, en grande souffrance tant sur le plan sportif que financier, demande un million d'euros pour les services de Caylan Vickers. Un montant très abordable pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Les feux semblent donc au vert pour un transfert cet hiver. Reste à savoir si le club espagnol compte éplucher d'autres dossiers pour pallier l'absence d'Arda Güler. D'autant que Caylan Vickers n'est passé professionnel qu'en juillet dernier. Le pari serait osé, mais le Real étant déjà charmé par un Anglais (Jude Bellingham), il pourrait bien se laisser tenter.