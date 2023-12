Malgré la victoire 4-2 de l'Olympique de Marseille contre Lorient dimanche, Gennaro Gattuso s'est montré très critique envers ses joueurs.

OM : Gennaro Gattuso tance ses joueurs pour leur attitude

L'Olympique de Marseille poursuit tranquillement sa remontée au classement de la Ligue 1. Après avoir balayé l'Olympique Lyonnais 3-0, les Phocéens ont remis ça dimanche face à Lorient lors de la quinzième journée. En déplacement, Pierre Emerick-Aubameyang et ses coéquipiers sont allés battre les Merlus sur un score de 4 buts à 2. Ceci notamment grâce à un doublé de l'attaquant gabonais, déjà buteur et passeur décisif face à l'OL. Sauf que l'OM a affiché un double visage dans cette rencontre, après avoir tout de même maîtrisé la première mi-temps. Après avoir mené 3-0 un peu après la demi-heure de jeu, les hommes de Gennaro Gattuso se sont relâchés, concédant deux buts avec en fin de match un carton rouge pour Jonathan Clauss.

Malgré cette victoire, Gennaro Gattuso s'est montré mécontent de son équipe, et l'a clairement fait savoir aux joueurs. Le technicien italien a fait savoir qu'il a pas mal d’aspects qu'ils doivent améliorer. Les Marseillais doivent changer leur mentalité, a-t-il lancé pour remettre son groupe devant ses responsabilités et la nécessité de faire preuve de constance et de concentration durant toute une rencontre.

Gattuso n’est pas content

Face à un pressing très haut des Lorientais, l'OM n'a jamais pu se montrer à son aise, terminant la rencontre à dix contre onze. Ils ont longtemps tremblé, les Marseillais ont tout de même pu conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final, le scénario n'a pas été du goût de Gennaro Gattuso. Il évoque une question de mentalité sur laquelle son équipe doit s'améliorer, parce que ses hommes n'ont pas bien fait les choses en termes d'attitude, a-t-il confié au micro de Prime Video.