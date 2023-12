Dans un communiqué officiel, l'OL a informé d'un accord trouvé entre l'OL groupe de John Textor et Holnest de Jean-Michel Aulas. Les deux hommes ont ainsi décidé de faire la paix, pour le bien du club rhodanien.

OL : John Textor et Jean-Michel Aulas font la paix des braves

Dimanche dernier, Jean-Michel Aulas était présent au Grouapma Stadium, juste derrière John Textor, lors du match entre l'OL et Toulouse FC, soldé par la large victoire de Lyon (3-0). A cette occasion, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais et son successeur John Textor se sont donné une poignée de main qui n'a échappé à personne. Ils ont ainsi scellé leur union sacrée autour de l'OL qui venait ainsi de remporter son deuxième match de la saison en 15 journées de championnat. Mais les deux dirigeants ne se sont pas arrêtés à la symbolique et belle poignée de main. Ils ont matérialisé leur accord de paix à travers un communiqué. Cela, à l'issue de l'Assemblée générale tenue dans l'après-midi de lundi.

Textor cesse les procédures contre Aulas et soutient sa candidature à la FFF

Dans son message, John Textor a fait savoir, comme le rapporte L'Equipe, que « l'OL Groupe s'est engagé à racheter à JMA le tiers de ses actions, avant le 16 janvier 2024, et ce dernier a assuré qu'il abandonnerait l'action judiciaire initiée en août dès que ce rachat sera réalisé ». Et ce n'est pas tout, l'Olympique Lyonnais s'est également engagé à « cesser les procédures » à l'encontre de son ancien président.

En plus, les nouveaux responsables du club rhodanien ont décidé de soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas à la vice-présidence de la FFF, lors de l'élection prévue samedi à l'Assemblée fédérale. L'emblématique dirigeant des Gones a aussi promis de s'impliquer davantage pour aider au mieux son club de cœur à redresser la barre.