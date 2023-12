Le FC Nantes pourrait finalement réaliser un transfert non prévu cet hiver, tant le nombre de prétendants de l'un de ses joueurs majeurs ne cesse de se rallonger.

Mercato FC Nantes : En plus de Lyon, Lille et Nice s'intéressent à Moses Simon

La liste des clubs intéressés par le profil de Moses Simon se rallonge. Après l'intérêt des Lyonnais, révélé par Foot Mercato et confirmé par les proches de l'attaquant, dans Ouest-France, l'intérêt de deux autres clubs de Ligue 1 est dévoilé. D'après les informations de Fabrizio Romano, le LOSC et l'OGC Nice sont parmi les clubs intéressés par les services du polyvalent et virevoltant ailier du FCN. D'après la précision du journaliste italien, les Dogues et le Gym étaient déjà sur le coup l'été dernier, et ils n'ont pas abandonné la piste Moses Simon.

Les Lyonnais, mais aussi les Lillois et les Niçois sont certes séduits par le profil de l'international Nigérian, mais ils sont surtout animés par l'idée de le récupérer librement à la fin de son contrat en juin 2024. Cependant, ils pourraient bien se faire doubler sur le fil, car le FC Nantes négocie en ce moment la prolongation du contrat de son joueur portant le N°27.

Les Saoudiens prêts à transférer Moses Simon cet hiver ?

La deuxième menace pour Lyon, Lille et Nice, viendrait du Golfe. Selon la rumeur du prémercato hivernal, des clubs de la Saudi Pro League (championnat saoudien de l'élite) seraient venus aux nouvelles sur les conditions salariales de Moses Simon. Vu la concurrence qui se met en place pour l'attaquant des Canaris, les Saoudiens songeraient à passer à l'offensive dès cet hiver, en réalisant un transfert direct avec le FC Nantes.

Acheté à 5 millions d'euros à Levante UD en juillet 2020, Moses Simon est évalué à 9 millions d'euros sur le marché des transferts en ce moment. Waldemar Kita serait naturellement ouvert à un transfert sec du joueur très courtisé, pour éviter de le voir partir librement à l'été, s'il refuse de prolonger son aventure à Nantes.