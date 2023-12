En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais un revirement inattendu se précise dans ce dossier.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne ferme plus la porte à une prolongation

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain joue très gros en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Pour se qualifier pour les 8es de finale, le club de la capitale devra absolument éviter une défaite en terres allemandes. Une victoire permettra surtout au PSG de prendre la première place devant son adversaire du soir et de se qualifier pour le prochain tour. Pour atteindre cet objectif, les Franciliens compteront sur un Kylian Mbappé des grands soirs.

L’attaquant français réalise une saison convaincante, avec un bilan de 18 buts inscrits en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Pourtant, son avenir n’est toujours pas réglé au Paris SG. Son contrat expire en juin prochain avec le club parisien. Si sa situation contractuelle reste intacte, le joueur de 24 ans sera libre de négocier avec le club de son dès cet hiver. Le Real Madrid est alors présenté comme le grand favori pour l’accueillir.

Les Merengues envisagent de boucler un pré-accord avec Kylian Mbappé dès cet hiver en vue de son arrivée à l’issue de la saison en cours. Toutefois, le Real Madrid risque de subir une nouvelle grosse désillusion dans ce dossier. Et pour cause, selon les informations de El Chiringuito, le natif de Bondy n’exclut plus de poursuivre son aventure à Paris.

Le Paris SG poursuit les négociations avec Kylian Mbappé

Ce rétropédalage de Kylian Mbappé peut surprendre bon nombre d’amateurs du football. L’été dernier, le prodige français avait signifié à sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat en vue de s’en aller gratuitement cet été. Malgré les coups de pression de son président Nasser Al-Khelaïfi, le joueur a maintenu sa position initiale. Pourtant, le PSG n’a jamais baissé les bras pour son attaquant vedette.

Les négociations se poursuivent entre les différentes parties en vue d’étendre son contrat. Et l’ancien Monégasque ne semble plus opposé à cette option. Si les conditions pour le renouvellement de bail lui conviennent, Kylian Mbappé évoluera alors au PSG la saison prochaine, au grand dam de ses prétendants. Les prochaines semaines permettront d’en savoir un plus sur son avenir.