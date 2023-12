Ce mercredi soir, le PSG joue son avenir européen face au Borussia Dortmund. Découvrez la compo de Luis Enrique avec un changement en attaque.

PSG : Luis Enrique avec un changement en attaque face à Dortmund

Deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi soir en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions. Les Parisiens devront impérativement obtenir un bon résultat afin de garder leur destin en main, car une défaite face au BVB 04 sera sans doute synonyme d’élimination pour le PSG qui sera alors renversé en Ligue Europa.

Pour éviter ce scénario catastrophique, les hommes de Luis Enrique ont un seul objectif en tête. Ils devront remporter cette bataille face aux Jaunes et Noirs en vue de prendre la première place du groupe et se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais la tâche s’annonce très compliquée, car le BVB 04 reste intraitable dans son antre mythique du Signal Iduna Park.

Les Allemands restent sur sept matchs consécutifs sans défaite à domicile en Ligue des champions. Leur dernier revers remonte au 3 novembre 2021 face à l’Ajax Amsterdam (1-3). Le PSG aura donc fort à faire pour tenter de battre le mur jaune. De plus, Luis Enrique est confronté à quelques soucis en attaque. Ousmane Dembélé est suspendu, tandis que Gonçalo Ramos est souffrant et incertain pour ce choc. Cette situation oblige l’entraîneur du PSG à procéder à des changements tactiques en attaque.

Bradley Barcola titulaire, Kylian Mbappé repositionné en pointe

Luis Enrique vise la victoire et compte aligner sa meilleure ce mercredi soir face au Borussia Dortmund. En l’absence d’Ousmane Dembélé, l’entraîneur espagnol devra aligner le jeune Bradley Barcola sur l’aile gauche. L’attaquant de 21 ans a réalisé des prestations encourageantes ces dernières semaines et sera très attendu face au BVB. Randal Kolo Muani évoluera a priori à droite, tandis que Kylian Mbappé sera repositionné à la pointe de l’attaque parisienne.

Le milieu de terrain devra être composé de Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, de retour de blessure. Après avoir manqué le match nul contre Newcastle (1-1), l’international français a travaillé sans relâche pour être opérationnel pour ce choc. Il est déterminé à aider son équipe à décrocher sa qualification pour les 8es de finale. En défense, Marquinhos sera sans doute aligné aux côtés de Milan Skriniar. Lucas Hernandez et Achraf Hakimi occuperont les couloirs gauche et droit du PSG. L’inamovible Gianluigi Donnarumma sera dans les buts.

La composition probable du PSG contre le Borussia Dortmund

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez

Milieux de terrain : Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Kolo Muani, Barcola et Mbappé