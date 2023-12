Après une soirée très compliquée pour le PSG à Dortmund, Kylian Mbappé s'est montré très agacé, malgré la qualification en huitièmes de finale.

Dortmund - PSG : Mbappé agacé par la gestion de Luis Enrique

La tension était perceptible dans l'attitude de Kylian Mbappé mercredi soir au coup de sifflet final du choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Les leaders de Ligue 1 ont connu toutes les émotions avant de valider leur qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au bout d'un match compliqué, les deux équipes se sont finalement accrochées sur un score d'un but partout. Le PSG doit finalement sa qualification au Milan AC, qui a fini par renverser Newcastle 2-1 en Angleterre. Mais c'est plutôt la gestion de la fin de la rencontre qui a mis un gros coup de colère à Mbappé.

A 1-1, grâce au but égalisateur de Warren Zaire-Emery, Paris courait encore le risque d'être éliminé. L'option de Luis Enrique dans ce contexte est de préserver ce résultat, en misant sur le score du Milan AC pour ne pas tout capoter. Mais l'attaquant français en voulait plus. Kylian Mbappé affichait sa détermination à aller chercher une victoire afin de terminer en tête du groupe. Peine perdue, puisque le PSG n'obtiendra pas plus qu'une deuxième place qui le place sur la route d'un adversaire de taille en huitièmes de finale. De quoi agacer le Bondynois qui a manifesté son mécontentement en fin de rencontre.

Le pétage de plomb de Kylian Mbappé

L'attitude du champion du monde français n'a pas échappé aux caméras. Selon les informations de Canal+, Kylian Mbappé aurait piqué une grosse colère et a complètement boudé après le match. Le joueur de 24 ans aurait surtout zappé la zone mixte en passant à toute vitesse pour rejoindre le bus du PSG. Une fois dans le bus, il est allé directement s'installer dans le fond sous le coup d'une grosse colère.