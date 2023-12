De retour à la compétition, Warren Zaïre-Emery est déjà tourné vers le choc de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG, mercredi soir, au Signal Iduna Park.

PSG : Warren Zaïre-Emery est « Focus sur mercredi »

Revenu précipitamment de sa blessure, qui devrait l’éloigner des terrains de football jusqu’en 2024, Warren Zaïre-Emery a fait son entrée en jeu samedi soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (2-0), au Parc des Princes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale française. Surtout que le capitaine Marquinhos a lui aussi fait son retour à la compétition avec les Rouge et Bleu hier contre les Canaris. Désormais débarrassé de sa douleur à la cheville, Zaïre-Emery a déjà le regard tourné vers le prochain rendez-vous de son équipe : le match décisif de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Tenu en échec par Newcastle lors de la précédente journée, le PSG est dans l’obligation de faire un résultat en Allemagne pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Après le match face au FC Nantes, le milieu de terrain de 17 ans a donc sonné la mobilisation avec un bref message publié sur les réseaux sociaux. « Trois points de plus. Focus sur mercredi. Allez Paris » a notamment écrit le jeune international français, qui pourrait retrouver sa place dans le onze de départ de Luis Enrique face aux Borussen.

Warren Zaïre-Emery titulaire contre le Borussia Dortmund ?

Après plusieurs semaines à l’infirmerie, Warren Zaïre-Emery est désormais disponible et l’a prouvé hier face au FC Nantes. D’après le journaliste Daniel Riolo, le partenaire de Kylian Mbappé a même de grandes chances de débuter mercredi prochain contre le Borussia Dortmund à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. « Au milieu, Warren Zaïre-Emery est revenu donc on peut imaginer qu’il sera titulaire à Dortmund. On aura une équipe avec probablement Ugarte, Vitinha et Zaïre-Emery », a annoncé le chroniqueur dans son émission l'After Foot sur RMC Sport.