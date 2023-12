Si Kylian Mbappé s'en est offusqué, Luis Enrique assume totalement sa gestion de la fin du match entre le PSG et le Borussia Dortmund.

Dortmund - PSG : Luis Enrique justifie sa gestion de la fin de la rencontre

Il fallait s'imposer à Dortmund pour finir en tête, ceci afin d'éviter de tomber sur un gros morceau en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais le Paris Saint-Germain a même effleuré l'élimination après avoir concédé l'ouverture du score face aux Allemands. Et même si Warren Zaïre-Emery a finalement évité la défaite au club français, c'est le Milan AC qui a finalement permis à Paris d'éviter le pire, en renversant Newcastle (2-1). Un score qui a réjoui Luis Enrique et la plupart des joueurs qui n'avaient plus qu'une seule envie, celle de réussir à conserver le score. Un choix que Kylian Mbappé n'a pas apprécié, puisqu'il n'était pas question de prendre le risque de finir à la deuxième place.

Si l'attaquant français a boudé, Luis Enrique ne regrette pas son choix de gestion de la fin du match, qui consistait à conserver longtemps le ballon. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du PSG a d'abord assuré qu'il ne faisait pas attention au score du match de l'AC Milan en Angleterre face à Newcastle. L'objectif était de gagner pour finir leader mais tout a changé après que les Italiens aient repris l'avantage au score devant les Magpies. C'est à ce moment, confie-t-il, qu'il a décidé de ne plus garder le ballon et de ne pas prendre des risques démesurés. A l'arrivée, terminer deuxième dans un groupe annoncé comme celui de la mort « est une bonne chose », estime Luis Enrique.

Luis Enrique annonce un PSG fort en février

Pour le PSG, l'essentiel est désormais fait. La qualification est assurée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Sauf qu'il faudra afficher un meilleur visage en février pour aller le plus loin possible dans la compétition. En ce sens, Luis Enrique promet que son groupe va « grandir » et « s'améliorer ». S'il est content de l'attitude de ses joueurs, il annonce également un PSG encore plus fort en février.