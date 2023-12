L'OM est sur le point d'enregistrer un premier renfort cet hiver. A deux semaines de l'ouverture officielle du mercato, un ailier est en route vers le club phocéen.

OM : Plusieurs absences se profilent à Marseille en janvier

Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, l'OM devrait se renforcer pendant le mercato hivernal qui ouvre officiellement le 1er janvier. Pablo Longoria doit même faire vite, car plusieurs joueurs de Marseille seront absents pendant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), entre janvier et la mi-février. Ce sont potentiellement Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye (Sénégal), Amine Harit et Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (RD Congo) et François Mughe (Cameroun). Un vrai casse-tête chinois pour la direction de l'Olympique de Marseille, surtout que ces joueurs sont tous des éléments majeurs de l'équipe de Gennaro Gattuso.

Mercato : Luis Henrique pas conservé par Botafogo, il est attendu à l'OM

Sur le plan offensif, le club phocéen devrait récupérer un premier renfort, Luis Henrique. Prêté à Botafogo depuis juillet 2022, il n'a pas été conservé par le club basé à Rio de Janeiro. L'option d'achat fixée par l'OM et estimée à 6,5 millions d'euros, aurait refroidi les dirigeants brésiliens. De ce fait, le joueur de 22 ans est attendu à Marseille fin décembre. D'après RMC Sport, Luis Henrique ne serait plus prêté. Le board des Phocéens envisagerait de le conserver, pour pallier les absences qui se profilent en janvier. Grâce à sa polyvalence, il pourrait bien dépanner sur les ailes, ainsi que dans la position de milieu droit ou gauche.

Pour rappel, le contrat du Brésilien à l'OM va jusqu'en juin 2025 et sa valeur marchande est de 6 millions d'euros selon Transfermarkt. Durant son prêt à Botafogo, Luis Henrique a pris part à 59 matchs (dont 22 comme titulaire). Il a marqué 6 buts et a délivré 4 passes décisives, cette saison.