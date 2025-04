ASSE: Eirik Horneland fait une annonce-choc pour le maintien

Après la défaite de son équipe face au RC Strasbourg, samedi soir, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a fait une annonce fracassante concernant le maintien des Verts en Ligue 1.

ASSE : Eirik Horneland déçut après la défaite à Strasbourg

L’euphorie de la victoire contre l’Olympique Lyonnais le weekend passé est rapidement retombée à l’AS Saint-Étienne. Battu hier soir au stade de la Meinau par le RC Strasbourg (3-1), à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le club stéphanois reste avant-dernier du championnat. Présent en conférence de presse après la rencontre, Eirik Horneland n’a pas caché sa déception après la copie rendue par ses joueurs.

« On a manqué d’énergie, de mental et de physique. Ekwah a été très bon ces derniers matches, mais lui, comme les autres, ont été un peu moins bon, aujourd’hui. Les lignes ont été distendues et on a eu du mal à retrouver du lien entre les joueurs. Il nous a manqué ce petit plus pour se mettre au niveau de l’adversaire », a déclaré le technicien norvégien.

« On a réussi à la faire contre Lyon, pas aujourd’hui. Cette semaine, on a eu 4 séances d’entraînement, une semaine un peu plus courte, donc. Cela ne doit pas être une excuse. Tout au plus, une explication. Pas plus le match contre Lyon, qui a demandé beaucoup d’énergie, en termes d’émotion.

Peut-être qu’on a eu du mal à repartir dans ce match. J’espérais que cette victoire contre Lyon nous donne un surplus d’énergie. Mais on a été lents dans tous les secteurs, avec le ballon », a ajouté Eirik Horneland, qui est confiant quant au dénouement de la saison.

Horneland : « Je suis sûr qu’on va se maintenir en Ligue 1 »

À trois journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Etienne est toujours relégable, mais cela ne semble pas du tout inquiéter Eirik Horneland. Au micro du diffuseur beIN Sports, le coach de 50 ans a, certes, eu des mots durs sur la prestation de ses hommes face au RC Strasbourg, mais il a clairement affiché son assurance quant au maintien des Verts dans l’élite la saison prochaine.

« Personnellement, je crois en mon équipe. Je suis parfaitement convaincu que nous pouvons réussir à nous maintenir. Je sais qu’on peut sortir de gros matchs, mais il y a aussi de très belles équipes dans ce championnat, comme Strasbourg, qui n’avait pas perdu, il me semble, depuis dix matchs. C’est compliqué (…), mais je suis quand même sûr qu’on va se maintenir », a rassuré Eirik Horneland.