Mercato : Stanisav Lokotka au PSG ? Naples répond à Campos !

Malgré la montée en puissance de Fabian Ruiz, le PSG veut recruter un nouveau milieu de terrain cet été et aurait ressorti le dossier Stanislav Lobotka des tiroirs. La position du SSC Naples n’a pas tardé.

Mercato : Luis Enrique veut Stanislav Lobotka au PSG

L’axe PSG – Naples pourrait se réchauffer lors du prochain mercato estival. Après Fabian Ruiz en août 2022, Khvicha Kvaratskhelia en janvier passé, le Paris Saint-Germain serait intéressé par un nouveau joueur des Gli Azzurri. L’entraîneur Luis Enrique, désireux de s’appuyer sur une véritable sentinelle capable de sécuriser le milieu de terrain, verrait en Stanislav Lobotka le profil idéal.

Lisez aussi : Mercato : Le meilleur numéro 6 du monde tout proche du PSG ?

À voir Mercato OM : Guerre froide entre De Zerbi et Medhi Benatia !

Décrit comme un joueur solide et intelligent, l’ancien meneur de jeu du Delta Vigo séduit par sa capacité à lire le jeu et à organiser les phases de relance. « Déjà ciblé par le passé, l’international slovaque brille au SSC Naples et plaît beaucoup à Luis Enrique, qui souhaite un milieu défensif solide pour stabiliser son équipe », rapporte TuttoMercatoWeb.

Le portail transalpin précise même que Stanislav Lobotka, surnommé « Robocop » pour sa résistance physique et son abattage dans l’entrejeu pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive du PSG durant l’intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 30 ans représentant une solution de premier plan pour répondre aux exigences tactiques de Luis Enrique. Face à la qualité des courtisans de son maître à jouer, le club italien se serait déjà fait une raison.

Le Napoli prêt à écouter les offres pour Stanisav Lokotka

Depuis cinq années, le nom de Stanislav Lobotka a régulièrement associé à celui du PSG. Après Antero Henrique, c’est au tour de Luis Campos de se pencher sur le cas du natif de Trencin. Dans un registre totalement différent de Vitinha et Joao Neves, plus fin et plus technique, le compatriote de Milan pourrait parfaitement compléter l’entrejeu de Luis Enrique.

D’après TuttoMercatoWeb, le conseiller sportif parisien Luis Campos aurait déjà pris les renseignements auprès des dirigeants du SSC Naples sur ce dossier. Et aux dernières nouvelles, Aurélio de Laurentiis, le président napolitain, ne serait pas forcément opposé à un transfert de son numéro 68.

À voir Mercato : 100M€ ! Le PSG se moque de City pour Désiré Doué

Lisez aussi : Real Madrid Mercato : Une cible de Carlo Ancelotti s’éloigne du Real

Après cinq saisons de bons et loyaux services, Stanislav Lobotka pourrait ainsi obtenir un bon de sortie s’il en manifeste l’envie. Mais le club qui souhaite le recruter devra se présenter avec un chèque d’au moins 41 millions d’euros, indique le média italien. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain, qui devra toutefois compter avec la concurrence du Barça et de Manchester United sur ce coup.