La vente OM, sujet éternel, est de nouveau dans l’actualité. Le club phocéen a changé, et cela peut se confirmer par une large majorité de personnes qui le suivent, Thibaud Vézirian en tête.

La vente de l’Olympique de Marseille trône en tête de l’actualité du football français depuis maintenant quatre ans. Comme dans un rachat classique d’un club de football, les fans s’attendaient à une présentation officielle des nouveaux propriétaires. Il faut croire que les choses sont différentes au club phocéen, où seuls des changements dans la situation financière montrent le souffle d’un vent nouveau sur le club.

Vente OM aux Saoudiens ou simple rumeur persistante ?

Thibaud Vézirian a plusieurs fois annoncé la vente de l’OM à des Saoudiens. Frank McCourt et ses collaborateurs ont autant de fois démenti l’information, qui continue pourtant de persister. Malgré l’annonce de plaintes contre les déstabilisateurs de l’Olympique de Marseille par ces rumeurs, Vézirian ne démord pas. Cela fait pourtant quatre ans qu’il donne des nouvelles récurrentes sur le sujet, mais rien ne se passe. Encore cette semaine, il a confirmé sa théorie favorite, à savoir que le rachat de l’Olympique de Marseille s’est déjà effectué.

À voir ASSE: Eirik Horneland fait une annonce-choc pour le maintien

Lire aussi : Vente OM : Rodolphe Saadé, l’investissement colossal qui relance les rumeurs de rachat

C’était à l’occasion d’une interpellation d’un supporter marseillais fatigué des annonces du journaliste jamais suivies d’effets concrets. À ce dernier, Vézirian a répondu, lors de son live sur Twitch, qu’il fait « partie des 0,1 % » de supporters marseillais « qui ne voient pas ce qui peut se passer ». Le journaliste insinue une fois de plus que l’injection récente d’argent dans le fonctionnement du club phocéen, notamment dans l’achat de nombreux joueurs importants lors des récents mercatos, est la preuve de l’arrivée de nouveaux actionnaires pleins aux as.

Thibaud Vézirian fait mine d’oublier que l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, est lui-même milliardaire. Si ses débuts à la tête du club marseillais ont été timides en termes d’investissement, bien qu’il ait quand même fait des choses, les mercatos de ces deux dernières années peuvent être le signe d’une prise de conscience. Plus d’argent a été investi dans l’enrichissement de l’effectif du club, ce qui pourrait être la preuve d’une meilleure compréhension de l’environnement sportif par McCourt et non forcément le signe d’une vente de l’OM.

Mercato XXL et déficit : les indices d’un non-rachat de l’OM

Toujours déterminé à démontrer qu’il a raison depuis le début, le journaliste a répondu à son contradicteur en affirmant : « On est dans la transparence ». En ce qui concerne les transferts de joueurs qui font croire à un rachat du club phocéen par de riches nouveaux investisseurs, il faut savoir que le club est toujours aussi endetté.

À voir Mercato : C’est terminé entre Ancelotti et le Real Madrid

Selon la dernière mise à jour de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), l’OM est déficitaire à hauteur de 39,084 millions d’euros. Ce déséquilibre dans les comptes du club fait de lui l’un des plus mauvais élèves de Ligue 1, après le PSG. Le club de la capitale affiche un déficit de 60,340 millions d’euros.

Lire aussi : Vente OM : Frank McCourt signe un accord stratégique, les détails révélés

Même si Thibaud Vézirian estime que 99 % des suiveurs de l’actualité de l’Olympique de Marseille peuvent confirmer le changement qui serait le signe d’un rachat du club, aucune preuve tangible ne soutient ses affirmations. Pas sûr, donc, que le club soit déjà vendu ou qu’il se rapproche d’une reprise par de nouveaux investisseurs.