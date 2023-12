S'il voulait faire reposer ses cadres après le nul à Dortmund, Luis Enrique ne pourra pas compter sur un milieu de terrain, malade contre Lille.

PSG : Carlos Soler manquera le duel face au LOSC

C'est une nouvelle qui n'aide pas le Paris-Saint-Germain. Le club de la capitale voulait faire tourner son effectif, quelques jours après son nul sur le terrain de Dortmund (1-1), assurant sa présence en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG de Luis Enrique doit enchaîner avec un déplacement à Lille, comptant pour la 16ème journée de Ligue 1 dimanche.

Cependant, l'entraîneur de 53 ans sait qu'il ne pourra pas compter sur un de ses jokers. Et face au LOSC, c'est Carlos Soler qui manquera à l'appel. Le milieu de terrain espagnol est malade et ne participera pas à la séance d'entraînement du samedi, d'après les précisions de L'Équipe. Un coup dur, d'autant que Luis Enrique est déjà privé de Fabian Ruiz (blessé à l'épaule) dans l'entrejeu. Warren Zaïre-Emery ou Vitinha pourraient enchaîner après avoir été titulaires contre Dortmund.

Le champ libre pour Marco Asensio

Sans Fabian Ruiz ni Carlos Soler, Luis Enrique a une solution : Marco Asensio. L'entraîneur espagnol l'a relégué au statut de remplaçant depuis la victoire à Lyon (1-4, 4ème journée). L'ancien attaquant du Real Madrid, qui était blessé au pied entre mi-septembre et fin novembre, a vu ses « concurrents » en profiter comme Gonçalo Ramos. Le Portugais a connu 7 titularisations sur 13 matchs possibles dans cette période. De manière générale, l'armada offensive du PSG (Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Lee) n'aide pas non plus le joueur à retrouver sa place d'antan.

Mais cette fois, les signaux semblent au vert pour un retour dans le onze de Luis Enrique. Il serait étonnant de voir le technicien parisien faire un autre choix, même si tout reste possible en fonction de la tactique adoptée contre Lille. Cher Ndour pourrait aussi en profiter pour signer sa première titularisation cette saison. Le milieu de terrain de 19 ans avait impressionné en phase de préparation, avant de disparaître des plans de Luis Enrique. Le groupe du PSG, lui, sera dévoilé dans les prochaines heures.