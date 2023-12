L'OL serait sur un gros coup en Premier League pour cet hiver. Le club rhodanien tenterait de rapatrier un international Français.

Mercato OL : Lyon tenterait de se faire prêter Benoît Badiashile

L'Equipe a révélé un intérêt de l'OL pour Nayef Aguerd (27 ans) de West Ham. Mais le défenseur marocain (34 sélections) devrait être sur la liste du sélectionneur du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Deuxième pire défense de Ligue 1 avec 27 buts concédés en 16 matchs, l'Olympique Lyonnais est quête d'un arrière axial et lorgne vers le championnat anglais.

D'après les indiscrétions de Foot Mercato, David Friio est très intéressé par le profil de Benoît Badiashile. John Textor souhaiterait profiter des bonnes relations entre l'OL et le club londonien pour se faire prêter l'ancien défenseur de l'AS Monaco. Selon les informations de la source, il est la priorité des Olympiens cet hiver.

Mercato : Une opération qui s'annonce compliquée pour l'OL

Revenu de blessure, l'international français (2 sélections) est en manque de temps de jeu avec l'équipe de Mauricio Pochettino. Cette saison, il n'a fait que 5 apparitions, soit 4 en championnat et une en coupe de la Ligue. C'est vrai que Lyon entretient de bonnes relations avec Chelsea depuis le transfert de Malo Gusto, mais Benoît Badiashile n'est pas sur le marché chez les Blues. Il n'est pas non plus enclin à revenir en Ligue 1. La tâche des recruteurs lyonnais s'annonce donc compliquée pour s'offrir le Tricolore cet hiver.

Pour rappel, Benoît Badiashile a été transféré par l'AS Monaco à Chelsea en janvier 2023, contre 38 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2023 et vaut 40 millions d'euros sur le marché des transferts selon l'estimation du site spécialisé Transfermarkt..