Les sanctions continuent de tomber pour les incidents autour de l'Olympico du 29 octobre à Marseille. Un supporter de l'Olympique Lyonnais a écopé condamné par le tribunal.

OM-OL : Un supporter de Lyon prend six mois de prison avec sursis

La justice suit son cours pour les incidents qui se produit au Vélodrome lors du match de la 10e journée de Ligue 1, qui devrait opposer l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais au Vélodrome, le 29 octobre, et qui avait été reporté. Un report justifié par le caillassage du bus de l'équipe de Lyon, sur le chemin du stade, mais également pas des comportements anti-sportifs des supporters dans l'enceinte du Vélodrome et des attaques contre les forces de l'ordre. S'appuyant sur les faits révélés par l'enquête, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné un supporter de l'OL a six mois de prison avec sursis, plus une interdiction de stade sur une période de six mois également.

Le fan des Gones est un ancien militaire qui exerce la profession de menuisier. Il a été jugé coupable de violences et outrages contre des agents dépositaires de l’autorité publique selon Olympique et Lyonnais. Le supporter de 28 ans aurait proféré des injures, dont certaines à caractère raciste, aux forces de l'ordre et frappé un CRS. Il s'en sort relativement bien, car le parquet avait requis une année de prison avec sursis à son encontre et trois ans d'interdiction de stade.

Deux enquêtes seraient en cours sur le caillassage du bus de Lyon

Les enquêtes et les condamnations ne sont pas terminées. En marge des jugements rendus et concernant les cas individuels, le justice se penche sur d'autres incidents et faits dans un contexte plus large de violence dans le football français comme l'indique le média spécialisé. Ainsi, deux autres supporters de l'OL seront jugés le 16 janvier pour des gestes et cris à caractère raciste.

Et ce n'est pas tout. Deux enquêtes judiciaires sont en cours pour des faits de violences survenus le 29 octobre, jour du match électrique OM-OL, reporté. L'une de ces enquêtes porte notamment sur le caillassage des cars des supporters et de l'équipe lyonnaise. Dans le bus des joueurs, l'ex-entraineur des Gones, Fabio Grosso avait été blessé grièvement au visage par un projectile.