Alors que Bruno Genesio est annoncé pour prendre la succession de Fabio Grosso, un énorme revirement de situation est en vue à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Jorge Sampaoli pour remplacer Fabio Grosso ?

C'est le dossier le plus urgent actuellement pour John Textor. Le président de l'Olympique Lyonnais est toujours à la recherche d'un entraîneur pour son club. Une quête encore plus pressante depuis la déroute 3-0 que les Gones ont subie face à l'Olympique de Marseille. Pour la succession de Fabio Grosso, le club étudie actuellement deux pistes menant respectivement à Bruno Genesio, un ancien entraîneur de l'OL, et Jorge Sampaoli. Jeudi, des contacts ont été annoncés entre le français et la direction du club lyonnais. Les deux parties auraient même convenu d'un entretien dans les prochains jours. Genesio est libre de tout contrat après avoir été viré du côté du Stade Rennais et serait excité à l'idée de remettre les Gones dans le bon sens. Mais il semble être encore loin d'un retour à Lyon.

Jorge Sampaoli, le choix de David Friio

Bruno Genesio semble avoir les faveurs de la direction du club et de certains joueurs qu'il a entraînés lors de son premier passage. Il s'agit notamment d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Sauf que Genesio n'est pas le choix du directeur sportif. David Friio ferait de Jorge Sampaoli sa préférence et l'Argentin semble aussi se rapprocher d'un retour en France. Depuis l'Argentine, la presse locale indique dans la soirée du vendredi que l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste serait proche de rebondir à l'Olympique Lyonnais pour reprendre la succession de Fabio Grosso. Il a l'avantage d'avoir collaboré avec Friio lors de son passage sur le banc de l'Olympique de Marseille de 2020 à 2022.

Jorge Sampaoli dans un embarras de choix

Dix jours après avoir viré Fabio Grosso, l'Olympique Lyonnais peine toujours à se décider sur le marché. Annoncé dans les petits papiers de la direction du club, Jorge Sampaoli devra se décider. En effet, le technicien argentin, viré à Flamengo, est annoncé au Pérou pour diriger l'équipe nationale à l'occasion de la Copa America 2024. Une piste à laquelle il pourrait renoncer en rejoignant la Ligue 1 sur le banc de l'Olympique Lyonnais. En attendant, Pierre Sage poursuit son intérim et va livrer son troisième match à la tête de l'équipe. Les Gones reçoivent le FC Toulouse dimanche et doivent gagner pour se remettre sur le chemin de la victoire. Après 14 journées de championnat, l'OL n'a remporté qu'un seul match et est dernier de Ligue 1.