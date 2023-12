Plusieurs clubs belges se bousculent pour une pépite du RC Lens qui brille en Youth League avec la réserve du club nordiste.

Mercato RC Lens : Trois club belges à l'affut pour recruter Ayanda Sishuba

Talentueux joueur formé au RC Lens, Ayanda Sishuba (18 ans) a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens notamment en Belgique, dans son pays natal. Cela, grâce à ses performances avec la réserve des Sang et Or en National 3 et surtout en Ligue des champions des U19 (Youth League) où il a inscrit 2 buts en 5 matchs disputés. International belge, le jeune milieu offensif est également étincelant avec la sélection U19, dont il est le capitaine. A quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, 3 clubs du championnat belge sont à la lutte pour s’offrir la pépite du RCL, comme le révèle Foot Mercato. Le Standard Liège, le Racing Genk et Antwerp se sont positionnés pour recruter Ayanda Sishuba, d’après les informations du média spécialisé.

Ces clubs, réputés pour donner leurs chances aux jeunes joueurs prometteurs, ont l’intention de lancer le joueur formé au RC Lens en Jupiler Pro League, championnat de l’élite en Belgique. Une opportunité qu’Ayanda Sishuba attend depuis avec l’équipe lensoise et qu’il n’a pas véritablement. En effet, il n’a fait que 2 brèves apparitions en Ligue 1 avec l’équipe de Franck Haise, soit seulement 33 minutes. Pour rappel, le FC Bruges avait tenté de récupérer le natif de Tournai l'été dernier, mais la porte de sortie lui avait été fermé par le club nordiste.

Ayanda Sishuba lancé en Belgique comme George Ilenikhena ?

Lié au Racing Club de Lens jusqu’en juin 2026, Ayanda Sishuba pourrait être prêté cet hiver, afin de lui donner les moyens de disputer plus de matchs, de progresser et de s’aguerrir au haut niveau. Passé par Mouscron (en 2017-2018), il ne serait pas à sa première expérience en Belgique s’il rejoint l’un des clubs intéressés par ses services.

Pour rappel, George Ilenikhena s’est révélé au monde entier, la semaine dernière, en inscrivant le but victorieux du Royal Antwerp contre le FC Barcelone en Ligue des champions. L’attaquant de 17 ans était sorti du banc de touche à la 79e minute et avait assommé les Blaugrana dans le temps additionnel (3-2, 90e+2). Le technicien du club basé à Anvers, Mark van Bommel, n’a pas hésité pour lancer George Ilenikhena dans le match, à la place de l’international néerlandais Vincent Janssen (22 sélections, 7 buts).