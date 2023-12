Pour le déplacement de l’OM mercredi soir à Montpellier, Gennaro Gattuso a convoqué un groupe de 21 joueurs avec une absence de taille en défense.

Montpellier - OM : Gennaro Gattuso convoque un groupe de 21 joueurs

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son dernier match de l’année. Ce mercredi soir, l’OM se déplace sur la pelouse de la Mosson pour affronter Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Le club phocéen, qui reste sur une série de quatre victoires consécutives en championnat, aborde cette rencontre avec le plein de confiance. Surtout qu’en face, le MHSC traverse une période délicate.

Occupant actuellement la sixième place du classement, l’OM va tenter de s’imposer à Montpellier afin de se rapprocher un peu plus du podium. L’objectif est donc clair pour les Phocéens : terminer l’année en beauté et poursuivre leur ascension dans le haut du tableau. Pour ce déplacement à Montpellier, l’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a alors décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs.

La raison de l'absence de Renan Lodi

Pierre-Emerick Aubameyang, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia figurent bel et bien sur cette liste. En revanche, Renan Lodi manque à l’appel. Le latéral gauche brésilien est suspendu pour le match contre le MHSC et a été autorisé à rentrer au Brésil en cette fin d’année. Il devrait être remplacé par Michaël Murillo dans le onze de départ de l’OM.

Malgré une dynamique positive et une position au classement à défendre, l'OM devra se méfier de Montpellier. La confiance acquise au fil des récentes victoires constitue un atout majeur pour les Phocéens, mais elle ne garantit pas le succès. Gennaro Gattuso a récemment insisté sur la centration de son groupe avant la trêve. L’entraîneur italien devra certainement procéder à des ajustements tactiques pour ce match.

Le groupe de l’Olympique de Marseille contre Montpellier HSC

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Gigot, Mbemba, Meïté, Balerdi, Murillo, Soglo

Milieux : Kondogbia, Veretout, Gueye, Ounahi, Nadir

Attaquants : Harit, Sarr, Ndiaye, Mughe Aubameyang et Vitinha