Les recruteurs de l’OM, Pablo Longoria en premier, flairent plusieurs coups pour le prochain mercato estival. Une ancienne pépite de la maison leur fait déjà des yeux doux pour revenir. La direction phocéenne va-t-elle saisir cette opportunité.

Mercato : Maxime Lopez envoie un message à l’OM

Un ancien joueur de l’OM envisage de faire son retour. Dans une interview accordée à Sky Sports, le milieu de terrain français, Maxime Lopez s’est prononcé sur son avenir à quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts. Il évolue actuellement à la Fiorentina en prêt de Sassuolo avec option d’achat. Le natif de Marseille a été formé au club phocéen avant de quitter les Olympiens en 2021. À un an de la fin de son contrat en Italie, il n’écarte pas l’idée de revêtir à nouveau le maillot marseillais.

« Un retour en Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Quand tu as évolué à Marseille, il est difficile de revenir en Ligue 1, sauf si c’est à l’OM. Ma porte pour l’OM sera toujours ouverte, je ne l’ai jamais fermée et je ne le fermerai jamais », a déclaré la pépite française. Maxime Lopez envisage de se relancer à l’Olympique de Marseille après une période pas fructueuse en Italie. Le club lui a offert assez d’opportunité et lui a permis de grandir.

« Tout dépend de nombreux facteurs. Marseille est la ville du football et j’ai eu la chance d’être titulaire à l’OM dès l’âge de 18 ans. Quand on est né là-bas, tout prend une dimension particulière. Les choses évoluent rapidement, mais cela permet également de garder les pieds sur terre », a expliqué Lopez.

Maxime Lopez n’est pas une cible prioritaire de l’OM

La piste Maxime Lopez n’est pas évoquée par direction marseillaise. Le président du club, Pablo Longoria et son directeur sportif Mehdi Benatia ont d’autres dossiers chauds à gérer. Il s’agit notamment du successeur du coach actuel Jean-Louis Gasset. Le technicien français n’est pas sûr de continuer l’aventure sur le banc des Olympiens la saison prochaine. La direction du club recherche son remplaçant et aurait ciblé l’actuel tacticien du LOSC Lille, Paulo Fonseca.

Si ce dernier arrive, il pourrait définir ses cibles prioritaires et peut-être coché le nom du milieu de terrain français Maxime Lopez.