Stade Brestois : Pas de Ligue des champions à Francis Le Blé

Actuel 4e du championnat Ligue 1, le Stade Brestois est assuré de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Reste maintenant où le club du Finistère évoluera dans cette compétition européenne puisque l’UEFA ne valide pas le Stade Francis Le Blé pour accueillir ses matchs.

L’UEFA ne veut pas de Francis Le Blé

Considéré comme un stade de catégorie 2, selon l’UEFA, Francis le Blé ne peut accueillir que les matchs de qualification du premier et du deuxième tour de la Ligue des Champions ainsi que d’autres compétitions européennes. L’instance européenne a également informé le président du club, Denis Le Saint, que 5000 places seront disponibles à Francis Le Blé.

Pour convaincre l’UEFA de permettre au Stade Francis Le Blé d’accueillir un maximum de personnes, Brest aurait pu contester cette décision, mais cela a finalement été abandonné par Denis Le Saint pour des raisons assez claires et logiques. Il s’est d’ailleurs exprimé dans le journal L’Équipe.

« On a arrêté la démarche car on nous a dit qu’elle a peu de chances d’aboutir. Quand on fait une procédure, c’est qu’on a le sentiment que l’on peut se faire entendre. Sinon, ça ne rime à rien. Personne n’a de temps à perdre avec ça, et moi non plus. » Malgré cette situation, le président brestois se montre optimiste et pourrait permettre à son club de jouer l’Europe dans un autre stade à proximité du stade Francis Le Blé

Brest pourrait jouer dans un stade de Ligue 2

Désormais sans stade fixe pour l’Europe, le Stade Brestois est à la recherche d’un stade ayant la capacité et appartenant à la catégorie qui pourrait permettre d’accueillir un maximum de supporters brestois. Plusieurs candidats sont à prendre au sérieux, il s’agit du Roazhon Park qui appartient à Rennes mais aussi du Stade du Roudourou qui est celui de l’EA Guingamp.

🚨 Le Stade Brestois devrait jouer la Coupe d'Europe à Rennes ou à Guingamp ! 🏟❤️🤍



Une possibilité qui satisfait Denis Le Saint. « Il y a deux clubs qui peuvent éventuellement nous recevoir, Guingamp et Rennes. On a pris des contacts et on va voir s’il y a un accord pour nous accueillir. Les deux n’ont pas les mêmes atouts. Guingamp, c’est la proximité. Mais il faut voir ce qu’il y a comme mises à jour à faire Le plus simple, c’est Rennes, mais avec de la distance en plus. Et pour un match de milieu de semaine, cela compte.«

Aucun accord n’a été officialisé mais les négociations devraient plutôt bien se passer selon le président du Stade Brestois. « On attend des retours. On a de bonnes relations avec nos voisins bretons. »