Mercato Leverkusen : Une première star sur le départ ?

Le Bayer Leverkusen réalise une saison fantastique avec 50 matchs sans défaites. Des joueurs se sont mis en évidence et le club de Leverkusen va avoir du mal à garder tous ses joueurs.

Mercato : Jeremie Frimpong devrait faire ses valises

Au Bayer Leverkusen, on devait s’y attendre… Avec une saison aussi réussie et un premier titre de champion d’Allemagne dans l’histoire du club, les joueurs qui façonnent ce succès depuis plusieurs mois sont scrutés par tous les grands clubs. Selon le média Bild, c’est Jeremie Frimpong qui serait déjà sur le départ.

Dernièrement, le Byaern Munich, le Real Madrid ainsi que plusieurs gros clubs anglais comme Arsenal ou Manchester United ont montré leur intérêt pour le joueur. Son club formateur, Manchester City, est aussi sur les rangs. Bild précise qu’il existe une clause de libération de 40 millions d’euros dans le contrat du joueur, et qu’elle sera inévitablement payée cet été.

Xabi Alonso va perdre sa première star à Leverkusen https://t.co/Xii8NfzTYy — Foot Mercato (@footmercato) May 15, 2024

Frimpong rêve d’ailleurs

Toujours selon le média allemand, l’arrière droit et milieu de terrain de 23 ans devra prendre une décision avant l’Euro qu’il disputera avec les Pays-Bas. Mais ce qui est certain, c’est qu’il rêve d’ailleurs et qu’il veut passer un palier supplémentaire dans un très grand club. Cela devrait être le cas de pas mal d’autres joueurs du Bayer Leverkusen version 2023-2024.

Des joueurs comme le défenseur central Jonathan Tah (6 buts et 1 passe décisive), le milieu gauche Alex Grimaldo (12 buts et 17 passes décisives) ou encore le milieu offensif Florian Wirtz (18 buts et 19 passes décisives) attirent des très Grands d’Europe. Reste à savoir si l’équipe de Xabi Alonso sera décimée cet été ou si le technicien espagnol arrivera à convaincre ses pépites de rester.