Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, l’attaquant du Napoli Victor Osimhen serait sur le point de régler son avenir.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas Victor Osimhen

À un an et demi de la fin de son contrat avec le SSC Naples, Victor Osimhen pourrait être l’un des gros tubes des prochains mercatos de 2024. Alors que Kylian Mbappé pourrait partir gratuitement à l’issue de la saison en cours, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient coché le nom de l’attaquant de 24 ans comme l’un des potentiels successeurs du capitaine de l’équipe de France chez les Rouge et Bleu. Après l’avoir fait venir à Lille en 2019, Luis Campos aimerait convaincre son ancien protégé de le retrouver au PSG pour intégrer l’équipe de Luis Enrique. Le conseiller football du club de la capitale française serait même déjà en contact avec l’entourage du joueur pour tenter de le convaincre, mais l’affaire semble très compliqué puisque la concurrence fait rage dans ce dossier.

Aurelio de Laurentiis sur Victor Osimhen : « nous sommes proches d'un accord »

Profitant d’une interview accordée au Corriere dello Sport ce vendredi, Aurelio De Laurentiis a fait le point sur la situation de Victor Osimhen. Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir du Ballon d’Or africain 2023, l’international nigérian se rapproche d’une prolongation selon son président Aurelio De Laurentiis. « Osimhen ? Je le dis et le répète : nous sommes sur le point de trouver un accord », a déclaré le dirigeant italien. À en croire des sources proches de cette affaire, ce nouveau contrat à venir contiendrait une clause libératoire fixée à 130 millions d’euros pour le natif de Lagos. Un montant qui ne constitue pas un obstacle sérieux pour le club du président Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, il faudra se méfier de Chelsea et de Manchester United sur cette piste prestigieuse.