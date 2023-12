Luis Campos a des soucis à se faire dans son désir d'attirer Tiago Djalò au Paris Saint-Germain. La Juve est prête à détourner le jeune portugais.

Mercato PSG : Luis Campos rêve de Tiago Djalò

Le Paris Saint-Germain fait face à une situation complexe dans le secteur défensif de son effectif. Depuis le début de saison, Luis Enrique n'a pas pu compter sur la disponibilité de son défenseur central Presnel Kimpembe et de son arrière gauche Nuno Mendes. Le Français et le Portugais sont des blessés de longue date avec un retour difficile à déterminer. Pour permettre à son entraîneur d'avoir d'autres options à disposition, Luis Enrique sonde le marché à la recherche de renforts. Le directeur sportif du PSG aurait jeté son dévolu sur le jeune défenseur Tiago Djalò. Le Portugais est en fin de contrat à Lille et peut déjà négocier avec le club de son choix cet hiver. Il est sur le point de boucler cinq ans passés chez les Dogues et avait déjà côtoyé Campos par le passé.

La Juve veut jouer un sale tour au PSG

Ces dernières, les informations annoncent un accord au PSG pour Lucas Beraldo, évoluant à São Paulo. Le jeune défenseur brésilien devrait coûter entre 20 et 25 millions d'euros. De quoi obliger Nasser Al-Khelaifi à sortir le chéquier. Cependant, Luis Campos multiplie les pistes et voudrait bien réaliser le coup Tiago Djalò à zéro euro. Sauf que le club de la capitale devra faire face à la concurrence d'un cador du football européen. Il s'agit de la Juventus, qui serait prête à détourner le jeune portugais. Le club italien tiendrait même un plan bien peaufiné pour coiffer le PSG au poteau.

A en croire les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le club bianconero aurait même déjà pris contact avec Lille avec la ferme ambition de boucler le dossier le plus vite possible. Tiago Djalò a désormais le choix et devra trancher pour la suite de sa carrière en club.