Toujours aussi dur dans les affaires, Aurelio De Laurentiis n'est pas prêt à laisser filer une cible du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Aurelio De Laurentiis intransigeant sur le cas Khvicha Kvaratskhelia

Les gros chèques ne font décidément pas craquer si facilement Aurelio De Laurentiis. Le président de Naples s'est déjà montré ferme et intransigeant l'été dernier sur le cas d'un éventuel départ de Victor Osimhen. Il n'en sera certainement pas moins pour Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien plairait énormément à Luis Campos qui voudrait l'attirer sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Le joueur de 22 ans est l'une des premières armes offensives de Naples ces dernières années. Il a d'ailleurs grandement contribué au succès du club en Serie A la saison dernière.

Les belles performances de Khvicha Kvaratskhelia ont fait craquer le Paris Saint-Germain qui en fait une piste crédible. Nasser Al-Khelaïfi serait particulièrement séduit et serait prêt à miser gros pour attirer le jeune attaquant dans un avenir proche. Certaines sources évoquent une enveloppe de 100 millions d'euros pour s'offrir le Géorgien. Pas assez en tout cas pour faire fléchir un certain Aurelio De Laurentiis. Le président des Partenopei est toujours protecteur de ses stars qui portent le club et il ne semble pas prêt à revoir sa position.

La réponse cash de Aurelio De Laurentiis sur le cas Khvicha Kvaratskhelia

Face à la menace que représente le PSG, le président de Naples n'est pas inquiet. Alors que des rumeurs annoncent que le club italien penserait à rapidement blinder Kvaratskhelia, ce n'est pas une option envisagée chez les Azzurri. Pour Aurelio De Laurentiis, sa pépite dispose déjà d'un long contrat, suffisant pour ne pas avoir peur des représailles des clubs riches. Lié au club jusqu'en 2027, le Géorgien est auteur de quatre buts en 12 matchs de Serie A cette saison.