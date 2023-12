Désireux d’apporter quelques retouches dans le groupe de Luis Enrique en y incorporant de nouveaux joueurs, certains éléments de l’effectif actuel aimeraient aller voir ailleurs.

Mercato PSG : Carlos Soler veut changer d’air cet hiver

Malgré un temps de jeu famélique et des prestations décevantes avec le Paris Saint-Germain, Carlos Soler se retrouve dans les plans de plusieurs clubs européens et son entourage travaille déjà à lui trouver une nouvelle porte de sortie durant le mercato hivernal qui ouvre ses portes dans une semaine. D’après les informations du journal L’Équipe, les représentants de l’ancien capitaine de Valence ont même rencontré divers directeurs sportifs pour lui permettre de rebondir dans la seconde partie de saison.

Utilisé à plusieurs postes, lui qui a été aligné en tant qu’arrière droit, arrière gauche, milieu relayeur, sentinelle et ailier gauche par Luis Enrique, l’international espagnol veut retrouver de la stabilité et souhaite donc quitter le PSG pour rejoindre les rangs d’une autre formation européenne. Longtemps annoncé sur les tablettes de l’Atlético Madrid, Carlos Soler aurait aussi des touches en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Arabie saoudite. Mais le staff parisien semble avoir d’autres plans pour le joueur de 28 ans.

Luis Enrique bloque Carlos Soler

Recruté pour 18 millions d'euros à l’été 2022, Carlos Soler ne sera pas cédé aussi facilement. L’Équipe explique que le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de se séparer de son milieu de terrain, malgré des prestations décevantes. Luis Enrique apprécie sa mentalité et veut continuer à compter sur lui dans la rotation. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Soler devrait donc prendre son mal en patience ou engager un bras de fer pour forcer ses dirigeants à lui délivrer un bon de sortie cet hiver. Le quotidien sportif précisant qu’une insistance du joueur pourrait pousser le PSG à reconsidérer sa position et à envisager un transfert ou un prêt avec option d’achat en janvier. Affaire à suivre donc…