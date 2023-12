Sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Enrique n’est pas menacé, mais les dirigeants du PSG auraient d’ores et déjà une idée sur l’identité de son éventuel successeur.

Mercato PSG : Une star du projet QSI à la place de Luis Enrique ?

Depuis l’avènement de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a changé de dimension en incorporant les meilleurs joueurs de la planète. De Javier Pastore à Zlatan Ibrahimovic en passant par Angel Di Maria, Thiago Silva, Marco Verratti, Neymar, Sergio Ramos, Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous ont défendu les couleurs rouge et bleu sans jamais permettre au club de la capitale de gagner sa première Ligue des Champions. Toujours dans cette quête, le PSG change régulièrement les entraîneurs, dont le dernier en date se nomme Luis Enrique. Nommé l’été dernier en remplacement de Christophe Galtier, le technicien espagnol s’est engagé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2025.

Mais l’avenir des coaches à Paris est lié à la Champions League et Luis Enrique n’y échappera probablement pas. Dans cette optique, certaines langues commencent déjà à se délier concernant l’identité du potentiel successeur du Catalan sur le banc parisien. En Italie, comme d’ailleurs dans les couloirs du siège du club de la capitale française, un nom revient toujours depuis plusieurs mois maintenant : Thiago Motta. Bien connu à Paris pour y avoir évolué comme joueur de 2012 à 2018, puis entraîneur des U19, l’ancien milieu de terrain du Paris SG réalise un excellent travail à Bologne et possède le profil idéal pour prendre en main l’équipe première des Champions de France en titre.

Le retour de Thiago Motta au Paris SG déjà programmé ?

Devenu entraîneur au terme de sa longue et riche carrière, qui l’a conduit notamment au FC Barcelone, à l’Inter Milan et au Paris Saint-Germain, Thiago Motta fait actuellement les beaux jours de Bologne FC, actuellement 4e de Serie A au terme de la première partie de saison. Mais selon Johann Crochet, spécialiste du football italien, l’ancien coéquipier de Marquinhos devrait quitter le modeste club transalpin pour rejoindre un Top club européen qui pourrait être le Paris Saint-Germain. « On ne s’attendait pas à voir Bologne quatrième de Série A à la trêve hivernale, on ne s’attendait pas à ce qu’ils n’aient que 2 défaites en 17 matchs. Ils sont invaincus contre quasiment tous les gros, Bologne est une vraie surprise », a d’abord commenté Johann Crochet sur les antennes de RMC Sport.

Pour le journaliste, « il n’y a pas de stars » au sein de l’équipe de Bologne, « et c’est justement la preuve de la valeur de l’entraîneur, car il y a des joueurs moyens et il leur fait passer un cap. » Toutefois, il est difficile de de dire que Thiago Motta est un top coach, « car il n’entraîne pas un top club et il n’a pas fait de saison de coupe d’Europe. » Mais cela ne devrait pas être pour longtemps puisque le tacticien de 41 ans « est compatible avec les grands clubs, car il a l’exigence, l’expérience et il a de l’impact dans les matchs. » Poursuivant, Crochet estime que le destin de Motta « n’est pas à Bologne, il est dans les grands clubs et à Bologne, on parle beaucoup du PSG. »