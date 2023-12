Annoncée sur les tablettes du PSG pour donner plus d’options à Luis Enrique, la pépite néerlandaise Joshua Zirkzee ne sera pas facile à déloger de Bologne.

Mercato PSG : Paris à la lutte avec Man United pour Joshua Zirkzee

Selon le média espagnol Fichajes, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans la course pour la signature de Joshua Zirkzee, l’attaquant de Bologne. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Bayern Munich pour 8,5 millions d’euros, l’international espoir néerlandais s’est rapidement imposé sous les ordres de Thiago Motta. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans est aussi sur les tablettes de Manchester United, qui serait prêt à passer à l’offensive dès cet hiver pour le recruter. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Joshua Zirkzee dispose d’une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros et à 20 millions d’euros pour le Bayern Munich. Pour autant, le club italien ne compte pas laisser partir son buteur durant le mois de janvier.

Bologne bloque Joshua Zirkzee pour cet hiver

Alors que le nom de Joshua Zirkzee commence déjà à être associé à certains grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et Manchester United, la direction de Bologne est montée au créneau pour faire la lumière sur la situation de son joueur. Au micro de La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de Bologne, Marco Di Vaio, a très clairement laissé entendre que Zirkzee ne dispose pas d’un ticket de sortie pour cet hiver. « La clause libératoire n'est valable que pour le Bayern. En janvier, nos meilleurs joueurs ne bougeront pas. Combien d’appels téléphoniques avons-nous reçus ? Aucun. Et nous n'avons pas l'intention de répondre de toute façon », a expliqué le dirigeant italien.