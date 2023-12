Désireux d’étoffer son effectif avec des joueurs prometteurs, le PSG serait à la lutte avec Manchester United pour recruter un attaquant qui fait sensation en Serie A cette saison.

Mercato PSG : Luis Campos surveille Joshua Zirkzee

Après Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Vitinha, Cher Ndour, Gonçalo Ramos, Arnau Tenas, et sur le point d’enregistrer les signatures de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain aurait prévu de poursuivre sa politique de rajeunissement de son effectif l’été prochain. Dans cette optique, Luis Campos aurait rejoint d’autres grands clubs européens comme Manchester United dans la course pour la signature de Joshua Zirkzee, à en croire les renseignements du média espagnol Fichajes.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 22 ans est la nouvelle sensation en Serie A. Formé au Bayern Munich, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2020, Joshua Zirkzee figure sur les tablettes de Manchester United qui aimerait le recruter dès cet hiver. Mais la source espagnole explique que le Paris SG part avec une certaine avance dans ce dossier.

Thiago Motta décisif dans le choix de Joshua Zirkzee ?

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 8,5 millions d’euros, Joshua Zirkzee s’est rapidement imposé au sein de l’équipe de Bologne. Sous les ordres de Thiago Motta, l’international espoir néerlandais est devenu l’un des attaquants les plus redoutés du championnat italien. Sous contrat jusqu’en juin 2026 et disposant d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez lie son avenir à son coach Thiago Motta qui a su le mettre en valeur en Serie A.

D’après Fichajes, le numéro 9 de Bologne pourrait donc décider de suivre le technicien italien de 41 ans qui est fortement pressenti pour remplacer Luis Enrique sur le banc du Paris SG. Zirkzee pourrait donc décider de poursuivre sa progression en Italie avec Motta en attendant leur arrivée commune à Paris, sachant que le bail de Luis Enrique expire en juin 2025. À noter que le Bayern Munich disposerait d’une option prioritaire pour récupérer son ancien attaquant contre un chèque de 20 millions d’euros.