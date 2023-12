Mis sous pression par le Real Madrid pour prendre une décision concernant son avenir, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a livré un indice clair ce samedi.

Kylian Mbappé ne veut pas être entraîné par Carlo Ancelotti

Ancien président du Barça de 2000 à 2003, Joan Gaspart a affirmé ce samedi qu’il pense que le Real Madrid a déjà signé Kylian Mbappé. « Ils ont fait une opération similaire à celle de (Luis) Figo. J'ai le sentiment qu'ils l'ont signé, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est le cas. C'est un grand joueur », a confié le dirigeant espagnol dans des propos rapportés par le quotidien catalan Sport. Annoncé comme promis aux Merengues, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait une nouvelle fois poser un lapin au club de Florentino Pérez.

En effet, lors d’un évènement organisé par le Dubaï Globe Soccer Award, dont la cérémonie aura lieu le 19 janvier prochain, le capitaine de l’équipe de France a été interrogé par un Tiktokeur, lui demandant par qui il aimerait être entraîné. Devant la longue réflexion du numéro 7 parisien, le nom de Carlo Ancelotti a été cité, et sa réponse a été sans ambages : « non. » La prolongation du technicien italien jusqu’en juin 2026 pourrait donc faire capoter une arrivée de Mbappé au PSG. Une tendance confirmée ces dernières heures en Espagne.

Kylian Mbappé va prolonger au Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait surprendre tout le monde et parapher une nouvelle prolongation avec le Paris Saint-Germain dans les semaines ou mois à venir. Dans des propos rapportés par Andres Martinez sur son compte Twitter, José Félix Diaz a annoncé que Mbappé se dirigeait tout droit vers un renouvellement de son engagement avec les Rouge et Bleu. « Je crois, je suis convaincu, que Mbappé prolongera avec le PSG », assure le journaliste de Marca. En France, le quotidien L’Équipe indique que Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne affichent une confiance totale quant à la prolongation de l’ancien coéquipier de Lionel Messi.

« Les dirigeants donnent l’impression d’être plus sereins face à la situation contractuelle de leur star. On explique, depuis la fin de l’été à Paris, que quoi qu’il arrive, le club est désormais couvert financièrement et qu’un départ sans prolonger ne serait plus une catastrophe. Il se dégage même un sentiment de confiance en interne depuis peu autour de la prolongation de Mbappé. Paris dit voir un joueur heureux au quotidien », assure le journal sportif.