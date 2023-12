Cet hiver, Lens se prépare à enregistrer des arrivées dans son effectif, mais pourrait aussi faire face à des départs, dont celui de Abdukodir Khusanov.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov déjà sur le départ ?

Il était l'une des belles pioches du RC Lens cet été. Abdukodir Khusanov a rejoint les Sang et Or contre la somme de 100 000 euros. Cependant, le jeune international ouzbek a pris du temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Il n'a disputé que cinq petits matchs sur les 17 possibles de la première partie de la saison en Ligue 1. Franck Haise l'a notamment aligné lors des deux dernières rencontres de Lens, qu'il a disputées en intégralité. Alors qu'il semble n'est pas un élément important dans le dispositif du club lensois, Abdukodir Khusanov ne manque pas d'intérêts sur le marché. Il est la cible de plusieurs clubs en Ligue 1 mais aussi en MLS où évolue Lionel Messi. Un départ cet hiver est une possibilité, même s'il n'est pas évoqué en interne.

Abdukodir Khusanov absent un mois

Après une belle série d'invincibilité en Ligue 1, le RC Lens a fini par couler devant l'OGC Nice lors de la dix-septième journée. Ils terminent ainsi la première partie de la saison à la septième place juste avant la trêve hivernale. Alors que Haise doit déjà composer sans Deiver Machado, absent pour deux mois, et plusieurs joueurs attendus à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, il devra aussi se passer bientôt de Abdukodir Khusanov. Le jeune défenseur central est aussi attendu en équipe nationale de l'Ouzbékistan pour la Coupe d'Asie des Nations, du 12 janvier au 12 février 2024. Le joueur de 19 ans devrait donc être absent durant un mois, alors qu'il a la possibilité de s'imposer avec les absences en vue. Le mois de janvier sera bien crucial et important chez les Sang et Or.