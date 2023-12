Alors que le Bayern Munich n’a pas encore digéré le départ de Lucas Hernandez que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, prépare encore un autre coup tordu.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut rapatrier un ancien titi

Durant l’été 2022, lors que le Bayern Munich croyait tenir la corde pour faire signer une prolongation à Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain est parvenu à faire changer d’avis au polyvalent défenseur de 27 ans. Après plusieurs semaines de tractations et pour éviter un départ gratuit, le club allemand s’est résolu à laisser partir l’ancien joueur de l’Atlético Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros. Et il se murmure déjà que Nasser Al-Khelaïfi pourrait à l’avenir refaire le même coup au Rekordmeister avec un autre international français, un joueur bien connu de la maison rouge et bleu.

En effet, selon les informations relayées par TuttoJuve, la direction parisienne serait très intéressée par le retour au bercail de l’ancien titi Kingsley Coman. Parti prématurément en 2014, l’attaquant de 27 ans est aujourd’hui un joueur accompli et Nasser Al-Khelaïfi aimerait le ramener à Paris pour aider son club formateur à gagner sa première Ligue des Champions. Mais sur ce coup, le Bayern Munich ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le Bayern Munich prêt à tout pour garder Kingsley Coman

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, Kingsley Coman est un élément important dans le dispositif de Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le coéquipier de Thomas Müller est d’ailleurs très apprécié par sa direction, qui entend le prolonger sur le long terme. Déterminé à convaincre Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure en Ligue 1, le PSG aimerait l’entourer de ses lieutenants en équipe de France.

Ainsi après Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez, le club parisien aimerait frapper un grand coup avec Kingsley Coman l’été prochain. Seulement, contrairement à Hernandez qui n’avait plus qu’un an de contrat en Bavière, Coman est encore lié au champion de Bundesliga pour les trois saisons à venir. Toutefois, le Paris Saint-Germain mise sur la volonté du joueur d’obtenir le plus gros salaire du vestiaire munichois pour profiter de la situation et lui glisser une offre qui ne pourrait pas refuser. Affaire à suivre donc…