Le clan Mbappé a reçu dimanche une nouvelle qui a sonné comme une énorme délivrance pour Fayza Lamari, mère et agent de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : La mère de Mbappé toujours au contrôle

Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé peut être soulagée de s'être faite retirer une grosse épine des pieds après l'énorme annonce de la FIFA. Mère et en même temps agent de Kylian Mbappé, elle s'est fait entourer d'un nombre important d'avocats pour s'occuper de tout ce qui a rapport avec le volet juridique. Alors qu'elle faisait partie de ceux qui sont visés par une décision de la FIFA, la femme de 49 ans a de quoi se réjouir. La FIFA a annoncé en effet la suspension temporaire mondiale des règles concernées par la nouvelle réglementation mise en place. Elle obligeait les agents de joueur à disposer d'une licence pour agents de footballeurs avant d'exercer. Cette suspension permet ainsi à la mère de Kylian Mbappé de rester aux affaires pour la gestion de son image et de son contrat. Elle a d'ailleurs même mis en place sa structure et tentera d'attirer Warren Zaire-Emery dans son écurie.

Les négociations maintenues avec Paris

Dimanche, Relevo a fait savoir que « cette décision s’explique par une procédure d’appel dont la décision sera dévoilée au premier semestre de 2024 ». Elle tombe ainsi au bon moment dans un contexte où Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG et n'a toujours pas encore décidé de son avenir. Alors que le marché des transferts s'est ouvert aujourd'hui même, l'hiver sera un peu plus chaud à Paris. L'attaquant du PSG est sous la pression du Real Madrid, qui met tous les moyens à profit pour essayer de contraindre le joueur à prendre sa décision. Dans le même temps, il serait toujours en discussion avec le PSG où il n'exclut pas la possibilité de prolonger.