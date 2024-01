Si le Real Madrid exige une réponse à Kylian Mbappé d’ici la mi-janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas non plus s’éterniser sur ce dossier.

Mercato PSG : L’offre du Paris SG pour Kylian Mbappé dévoilée

Libre le 30 juin avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé une prolongation et son avenir alimente les débats. Il faut dire que depuis le 1er janvier passé, l’attaquant de 25 ans est libre de négocier un accord avec le club de son choix en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Selon le compte Twitter PSG Inside Actus, Nasser Al-Khelaïfi continue de travailler en coulisses pour convaincre le capitaine de l’équipe de France. Le président du Paris SG tiendrait ainsi deux offres de prolongation de Mbappé. Le média spécialisé révèle ainsi qu’un contrat de quatre ans avec une cinquième année en option serait envisagée, ou une simple prolongation de deux saisons. Toujours selon la même source, ni le Champion du monde 2018 ni le club de la capitale française ne souhaitent voir ce dossier s’éterniser.

L’avenir de Mbappé fixé avant les 8es de finale de Ligue des champions ?

En effet, le quotidien L’Équipe indique que « plusieurs rendez-vous étaient programmés ce mois-ci entre les deux parties pour essayer d’avancer, ou au moins en savoir un peu plus sur la suite. Côté PSG aussi, le souhait est de décanter la situation dès que possible et ne pas rester dans un flou prolongé. » D’ailleurs, depuis l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’excluent pas « l’hypothèse d’un départ » de l’enfant de Bondy. La direction parisienne prépare donc « un plan A avec lui et un plan B sans lui. »

De son côté, le partenaire de Warren Zaïre-Emery ne devrait pas faire traîner et n’attendra pas jusqu’en mai, comme ce fut le cas en 2022. « L’idée est donc de se délester de ce dossier brûlant dès que possible, dans l’idéal avant les 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad (match aller le 14 février) afin d’aborder les échéances à venir dans un climat moins pesant », ajoute le journal sportif.