Gianluigi Donnarumma a peut-être de quoi commencer par s'inquiéter pour son avenir au PSG, avec la direction qui hésite à lui offrir un nouveau bail.

Mercato PSG : Donnarumma fragilisé à Paris

Le titulaire Gianluigi Donnarumma survivra-t-il au mauvais vent qui souffle sur son avenir au Paris Saint-Germain ? Le gardien de but est dans une mauvaise posture ces dernières semaines et ne semble plus vraiment faire l'unanimité auprès des dirigeants du club. Même son statut de numéro dans la hiérarchie des gardiens de but est menacé avec les performances réalisées par Arnau Tenas, en l'absence de l'Italien. Le jeune gardien espagnol a notamment envoyé des signaux positifs aux dirigeants avec une énorme performance face au Havre, Nantes et Lille. Les exigences de Luis Enrique dans le jeu ballon au pied ont fini par avoir raison de Donnarumma qui a multiplié les erreurs ayant coûté des points au PSG. S'il a essuyé de nombreuses critiques, il a toujours la confiance de Luis Enrique qui n'a jamais hésité à prendre sa défense.

Paris dans le doute pour Donnarumma

Toujours défendu par le technicien espagnol, le jeune international italien a de quoi être rassuré. Sauf que les choses pourraient rapidement tourner en sa défaveur. Ceci dans un contexte où Gigi Donnarumma sera bientôt à deux ans de la fin de son contrat. Pour se rassurer, le joueur de 24 ans devrait être prolongé pour dissiper tout doute sur son avenir au Parc des Princes. En ce sens, les choses sont bien loin d'aller comme le souhaiterait le gardien de but, puisque Nasser Al-Khelaïfi n'est pas dans cette logique. Selon les informations de PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens se poseraient des questions quant à la continuité ou non de Donnarumma au club. En revanche, après avoir prolongé Presnel Kimpembe, Paris s'apprête déjà à renouveler Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Ethan Mbappé ou même Achraf Hakimi.